Выборам насчитали рекордную явку

Центризбирком (ЦИК) в среду отчитался об итогах Единого дня голосования (ЕДГ) 2023 года. Явка на нынешние выборы регионального и местного уровня оказалась рекордной за десять лет. Не обошлось без нарушений и аннулирования результатов на двух десятках участков, но доля бюллетеней, признанных недействительными, не достигла и сотой доли процента, подчеркнула председатель ЦИКа Элла Памфилова. Выборы ЦИК признал состоявшимися и уже начал задумываться о подготовке к выборам президента, которые, по словам госпожи Памфиловой, будут несопоставимы по значимости с любыми предыдущими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным ЦИКа, с 8 по 10 сентября в общей сложности прошло более 4,2 тыс. кампаний разного уровня. В их числе — довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам, прямые выборы глав 21 субъекта, избрание депутатов 20 региональных парламентов и 16 гордум региональных столиц. Итоги выборов к 13 сентября подвели уже практически все регионы, кроме Магаданской области (выборы губернатора), Калмыкии и Ярославской области (заксобрания), где это сделают 14 сентября.

По результатам выборов новыми депутатами Госдумы избраны Солтан Узденов (Карачаево-Черкесия), Юрий Нестеренко (Крым), Сергей Еремин (Красноярский край) и Дмитрий Аверов (Липецкая область), все — выдвиженцы «Единой России» (ЕР). Среди избранных губернаторов 19 представляют ЕР и двое — КПРФ (Хакасия и Орловская область). Те же две партии смогут сформировать фракции во всех 20 заксобраниях нового созыва, у ЛДПР будут фракции в 19 регионах, у «Справедливой России — За правду» (СРЗП) — в 13, у «Новых людей» — в восьми.

Элла Памфилова также привела уточненные данные по явке, которая стала рекордной с 2013 года: в выборах участвовали 45,65% из 67 млн потенциальных избирателей.

Как пояснила глава ЦИКа, речь идет именно о кампаниях регионального и муниципального уровня, так как на федеральных выборах явка традиционно выше. На вакантные места избраны 29 тыс. кандидатов от 13 партий и 2,7 тыс. самовыдвиженцев (из 13,2 тыс. зарегистрированных). Эти же 13 партий смогут выдвигать своих кандидатов в Госдуму без сбора подписей, а вот Российская партия свободы и справедливости по итогам ЕДГ-2023 такой возможности лишилась, уточнила госпожа Памфилова.

«При подведении итогов по указанным выборам поступило всего 11 особых мнений членов комиссий с правом решающего голоса. Девять из них были поданы членами комиссий от КПРФ — в Липецкой, Амурской, Ростовской, Ульяновской, Рязанской, Тюменской, Ивановской областях, Ненецком автономном округе и Москве»,— рассказала председатель ЦИКа. По одному особому мнению написали избиркомовцы от ЛДПР (в Липецкой области) и «Яблока» (в Псковской области). «Мы запросили в комиссиях эти особые мнения, для нас важно внимательно их изучить, тщательно проанализировать и сделать какие-то выводы в соответствии с тем, на что обратили внимание члены комиссий»,— добавила Элла Памфилова.

Недействительными, по ее словам, признаны чуть более 2,3 тыс. бюллетеней на 24 участках в 14 регионах. Это Башкирия, Калмыкия, Хакасия, Москва, Краснодарский и Хабаровский края, а также Владимирская, Иркутская, Липецкая, Новосибирская, Самарская, Тверская, Ульяновская и Ярославская области. Но доля недействительных бюллетеней от общего числа выданных составляет всего 0,005%, подчеркнула глава ЦИКа.

На горячую линию Центризбиркома за дни голосования поступило 218 сообщений о возможных нарушениях, продолжила Элла Памфилова, больше всего (147) — из Москвы, на втором месте — соседнее Подмосковье (13).

Письменных обращений в ЦИК было 580, 24 из которых касались возможного принуждения к голосованию. Лидером по числу письменных жалоб неожиданно оказалась Ивановская область, откуда пришло 102 сообщения. Правда, 95 из них написал один человек — «очень активный» представитель КПРФ, который все фотографировал и отправлял в ЦИК «на всякий случай», пояснила госпожа Памфилова: «С одной стороны, прибавил нам работы, с другой стороны, спасибо гражданину за бдительность и доверие ЦИКу». Еще 100 обращений пришло из Москвы, 62 — из Волгоградской области, 54 — из Московской и 50 — из Ростовской. «За все дни голосования на текущий момент жалоб, требующих коллегиального рассмотрения на заседании ЦИКа, больше к нам не поступало»,— указала госпожа Памфилова.

На выборах в этом году работали почти 183 тыс. наблюдателей, продолжила глава ЦИКа. Это 83,5% от общего числа граждан, заявленных для наблюдения за выборами, что, по мнению Эллы Памфиловой, говорит о том, что партии стали внимательнее следить за работой своих наблюдателей. В целом же по сравнению с ЕДГ-2022 количество наблюдателей увеличилось на треть.

Поделилась председатель ЦИКа и планами на следующий год. По предварительным данным, в осенний ЕДГ-2024 ожидается более 50 избирательных кампаний, включая 16 губернаторских. Также должны пройти выборы в 13 заксобраний регионов, две кампании по избранию глав региональных столиц и 21 кампания по выборам гордум административных центров, сообщила Элла Памфилова.

Что же касается предстоящей президентской кампании (выборы запланированы на март 2024 года), то, по мнению госпожи Памфиловой, «по значимости и воздействию на будущее» она будет несопоставима с прошлыми.

«Уже не раз говорила, и еще придется повторять не раз, что… аналогов с ней пока не было, равных по значимости и ее воздействию на будущее, не только страны. Нам с вами предстоит огромный, большой, серьезный, ответственный труд»,— резюмировала председатель Центризбиркома.

Елена Рожкова