СК возбудил дело после массового отравления продукцией Greenbox в Петербурге

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массового отравления граждан готовой продукцией Greenbox в Петербурге. Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в региональном управлении СК РФ.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество человек с симптомами острой кишечной инфекции после употребления продукции Greenbox, заказанной в сервисе «Самокат», увеличилось до 69 человек. По данным Роспотребнадзора, среди пострадавших есть ребенок. В стационарах остаются 44 взрослых.

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