Число отравившихся продукцией Greenbox в Петербурге выросло до 274

Количество случаев отравления продукцией Greenbox, приобретенной посредством сервиса «Самокат» в Санкт-Петербурге, увеличилось до 274. У пострадавших, среди которых трое детей, диагностирована острая кишечная инфекция (ОКИ), сообщили во второй половине дня 12 сентября в петербургском управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кроме этого, по результатам лабораторных исследований, у 56 заболевших выявлена сальмонелла.

В настоящий момент в стационарах города остается 173 человек, в том числе трое несовершеннолетних, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после массового отравления готовой продукцией Greenbox в Петербурге Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте