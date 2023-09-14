Песков о снятии санкций с бизнесменов: есть предатели, а есть те, кто защищается в судах

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают ни логику самих санкций, ни логику снятия их Евросоюзом. Так он отреагировал на новость о непродлении европейских санкций против трех российских бизнесменов. При этом он отметил, что есть предприниматели, которые ради снятия ограничений готовы переходить на антироссийские позиции, а есть те, кто отстаивает свою позицию в судах.

«Что касается выхода из-под санкций, то есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции за 12 сребреников. Это предатели. Те, кто методично отстаивает свою позицию в судах,— молодцы. А вообще все санкции незаконны»,— ответил на вопрос «Ъ FM» господин Песков во время пресс-колла.

Сегодня власти Евросоюза подтвердили, что три бизнесмена исключены из санкционного списка: глава группы ЕСН Григорий Березкин, экс-глава Ozon Александр Шульгин, совладелец «Нортгаза» Фархад Ахмедов. Также санкции не продлили в отношении погибшего полковника ВС РФ, Героя России Георгия Шуваева.

Юристы господ Ахмедова и Березкина предположили, что такое решение ЕС принял из-за опасения проиграть в суде. Ранее Александр Шульгин добился снятия с него санкции именно через суд. Всего по этому поводу подали в суд около 60 частных лиц и компаний.