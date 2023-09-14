Юристы Ахмедова и Березкина объяснили снятие санкций ЕС с трех бизнесменов

Власти Евросоюза не продлили действие санкций против миллиардера Фархада Ахмедова и еще двух российских бизнесменов из-за опасения проиграть в суде по их искам, считает адвокат господина Ахмедова Уильям Жюлье.

«Мы видели сообщения, которые не оспаривались, о том, что юридическая служба Совета по итогам изучения дела посчитала, что его позиции были крайне неопределенными и, как следствие, есть высокий риск проигрыша в суде, как это произошло с делом Александра Шульгина»,— сказал господин Жюлье Forbes.

По словам адвоката, это решение Евросоюза подтверждает, что «наш клиент с самого начала не должен был попасть под санкции ЕС». Уильям Жюлье также добавил, что решение о включении Фархада Ахмедова в санкционный список «не имело никаких правовых оснований и было абсолютно незаконным».

Адвокат Дмитрий Дякин, который представляет интересы бизнесмена Григория Березкина, сообщил, что процедура введения персональных санкций непрозрачна. По его мнению, у Совета ЕС слабая позиция в суде, где ему надо доказать финансовую связь между миллиардерами и правительством России.

Накануне, 13 сентября, ЕС до 15 марта 2024 года продлил действие персональных санкций против российских граждан и организаций. При этом санкции были сняты с совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова, главы группы ЕСН Григория Березкина и экс-главы Ozon Александра Шульгина. Также из санкционного списка убрали полковника ВС РФ Георгия Шуваева, который погиб в октябре прошлого года во время боев в Харьковской области.

Петр Бузлаев