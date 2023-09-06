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Коммерсантъ FM
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Суд ЕС впервые снял санкции с российского бизнесмена

Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции ЕС с бывшего гендиректора интернет-ритейлера Ozon (MOEX: OZON) Александра Шульгина, который попал под ограничения 8 апреля 2022 года. Решение вступит в силу после истечения срока на апелляцию. Это первый раз, когда с российского бизнесмена в ЕС снимают санкции по решению суда.

Александр Шульгин в 2017 году

Александр Шульгин в 2017 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Шульгин в 2017 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Персональные санкции против Александра Шульгина ввели из-за того, что на тот момент он был «ведущим (влиятельным) бизнесменом» и генеральным директором Ozon, а также 24 февраля был на встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

Через три дня после введения ограничений, 11 апреля 2022 года, Александр Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава совета директоров. Тогда Совет ЕС скорректировал формулировку обоснования санкций и назвал его уже бывшим главой Ozon. При этом в документе остался пункт о том, что он «вовлечен в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник доходов» российского правительства.

Александр Шульгин оспорил в суде пункт, в котором он указан «ведущим бизнесменом». По мнению экспертов, именно тот факт, что Александр Шульгин ушел из Ozon, стал решающим при принятии решения.

Важно отметить, что в решении суд дал определение понятию «ведущий (влиятельный) бизнесмен» — «leading businessperson». Суд постановил, что Совет ЕС имел в виду под этим понятием бизнесмена, который находится наверху ренкинга бизнесменов, либо лицо, которое можно считать таковым в силу его роли в крупнейших компаниях или объемов активов.

Прежде суд ЕС разрешал снять санкции только с родственников российских бизнесменов под санкциями: в частности, матери Евгения Пригожина Виолетты и сына Дмитрия Мазепина Никиты (решение касалось только его профессиональной деятельности как автогонщика).

В июле Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена и основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова. США и ЕС санкции против Олег Тинькова не вводили.

Анастасия Ларина

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