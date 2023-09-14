США выделят Украине еще $1,25 млрд через фонд Всемирного банка

Через целевой фонд Всемирного банка США выделят Украине еще $1,25 млрд до конца года. Эти деньги пойдут не на военную помощь, а на поддержку незащищенных слоев населения, госслужащих, врачей, педагогов и спасателей. Об этом сообщается на сайте Минфина Украины.

Соответствующий протокол был подписан после переговоров по привлечению американского гранта в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

Всемирный банк и Минфин Украины реализуют 20 совместных проектов в размере около $26,6 млрд. Из этой суммы примерно $6,6 млрд — это кредитные средства, еще $20 млрд — грантовые. Этот объем портфеля стал крупнейшим за все годы сотрудничества.

В начале сентября Всемирный банк выделил Украине $232 млн на экстренный ремонт жилья. Последний раз до этого Всемирный банк объявлял о выделении помощи Украине в размере $1,75 млрд.

Министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что в следующем году власти Украины запросят у США помощь в размере $12–14 млрд. Министр объяснил это тем, что расходы бюджета все еще высоки на фоне продолжающегося военного конфликта с Россией.

О последнем пакете помощи США Украине читайте в материале «Ъ» «За подарками — к госсекретарю».

Анастасия Ларина