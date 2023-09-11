Украина запросит финансовую помощь США на сумму до $14 млрд в 2024 году

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в 2024 году власти планируют запросить у США финансовую помощь в размере $12—14 млрд. По словам министра, расходы украинского бюджета все еще остаются высокими на фоне продолжающегося военного конфликта.

«Переговоров пока нет, есть много неопределенностей и у нас нет уверенности, что это гарантировано»,— заявил Сергей Марченко, его слова приводит Bloomberg. До конца этого года, как сообщил министр, Украина надеется получить от США $3,3 млрд.

В этом году Украина уже получила от США почти $10 млрд финансовой помощи для покрытия бюджетного дефицита. Власти Украины полагают, что их потребности не уменьшатся в следующем году, поскольку украинские военные медленно продвигаются в контрнаступлении.

Что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина