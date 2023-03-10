Spotify представил новый интерфейс в стиле TikTok

Музыкальный стриминговый сервис Spotify обновил интерфейс, который теперь делает больший упор на видео контент. Новая лента в приложении теперь включает в себя вертикальные видео, ролики с подкастами и всплывающие картинки, предлагающие послушать новые плейлисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Spotify Фото: Spotify

В Spotify рассчитывают, что обновленная лента поможет проще находить новые композиции, подкасты и аудиокниги. Пока пользователь прокручивает ленту, видео будут воспроизводиться автоматически, показывая, какой контент ждет пользователя. Также большими выпуклыми картинками будут анонсироваться плейлисты. Spotify надеется, что подкасты, в которые платформа активно инвестирует, также найдут нового слушателя. Лента Spotify теперь больше похожа на TikTok или Instagram Reels.

Ранее Spotify поменял вид иконки, которая добавляла композицию или альбом в медиатеку пользователя,— теперь вместо «сердечка» пользователи будут нажимать на значок в виде «плюса». Новая кнопка также объединила функцию лайка и добавления в плейлисты.

Евгений Федуненко