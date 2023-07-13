Шайдуриха погорела

В Свердловской области от пожаров пострадал очередной населенный пункт — в ночь на 13 июля огонь уничтожил более 40 домов, дач и других строений в селе Шайдуриха. Местных жителей эвакуировали. Пострадали два человека, одну женщину нашли мертвой при разборе сгоревшей дачи. СКР возбудил два уголовных дела — по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч.2 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшее жилье.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После пожара в Шайдурихе СКР возбудил два уголовных дела

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области После пожара в Шайдурихе СКР возбудил два уголовных дела

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

О переходе верхового лесного пожара на жилые дома в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) стало известно вечером 12 июля из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области. Сначала огонь охватил шесть домов, но из-за сухой и ветреной погоды быстро распространился. К утру 13 июля от пожара пострадало 41 строение. Из них 13 домов, в которых постоянно проживали люди (жилья лишились 35 человек, в том числе трое детей). Остальная сгоревшая недвижимость — дачи и другие строения.

В департаменте лесного хозяйства по УрФО сообщили, что из села эвакуированы 290 человек, включая 36 детей. Глава Невьянского городского округа Александр Берчук своим постановлением ввел в лесах режим ЧС до 12:00 21 июля.

В тушении пожара участвовали 147 человек, 45 машин, вертолеты. «Работы по борьбе с пожаром длились всю ночь. Локализовать огонь удалось на площади 4,1 тыс. кв.м»,— заявили утром в пресс-службе МЧС. Днем стало известно, что открытое горение ликвидировано, продолжаются работы по проливке. На месте работали начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев и областной министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.

В ходе разбора сгоревших конструкций одной из дач было обнаружено тело пенсионерки. Два человека обратились за медицинской помощью. «Мужчина, получивший ожоги нижних конечностей, был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался»,— рассказали в департаменте информационной политики региона.

Губернатор Евгений Куйвашев посетил Шайдуриху и встретился с погорельцами. Он пообещал, что сгоревшие дома будут восстановлены. В селе начали принимать заявки на единовременную выплату погорельцам и составлять социальные паспорта, где будет указана информация, необходимая для оказания помощи: количество членов каждой семьи, их потребности и список потерянных в огне вещей.

«Службы нацелены в максимально короткие сроки оказать все необходимые услуги по восстановлению документов погорельцев. Создана комиссия, которая будет оценивать ущерб, формировать документы на материальную помощь»,— сообщил Александр Берчук.

В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что ведомство проконтролирует соблюдение прав жителей села и окажет правовую помощь пострадавшим, в том числе в получении выплат в связи с утратой имущества.

В департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу сообщили, что рассматривают несколько версий произошедшего в селе Шайдуриха, пишет «Интерфакс». «По предварительным данным, пожар возник в пойме озера Аятское. Из камышей на площади 0,8 га при высокой температуре и шквалистом ветре он распространился на населенный пункт. Есть версии, что одновременно пошел огонь и с другой стороны, со старой пилорамы в селе и из центра села — загорелся старый заброшенный дом»,— отметил собеседник агентства. Все версии будут прорабатываться.

В связи с пожаром в селе Шайдуриха возбуждены два уголовных дела. По факту гибели женщины расследуется дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Кроме того, по версии следствия, «пожар в населенном пункте мог возникнуть в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего близлежащие лесные угодья». Для установления всех обстоятельств расследуется уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). «Будет установлено, в полной ли мере уполномоченные должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности пострадавшего населенного пункта, проводили необходимые мероприятия»,— пояснили в СКР.

Шайдуриха стала очередным населенным пунктом Свердловской области, пострадавшим от пожаров, которые начались в апреле на фоне жаркой, сухой и ветреной погоды. Ранее сгорели более 100 домов и лечебно-исправительное учреждение №23 в поселке Сосьва. Около 400 человек остались без жилья, двое погибли. В поселке Таежный сгорели 26 жилых домов, где проживали 47 человек, в том числе девять детей. Сейчас для погорельцев в Сосьве и в Таежном строится новое жилье.

Катерина Якушева