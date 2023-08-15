В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим

На территории Екатеринбурга снят особый противопожарный режим, соответствующий указ подписал мэр Алексей Орлов. Как уточнили Ъ-Урал в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, ограничения будут действовать до распоряжения губернатора Евгения Куйвашева.

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Как сообщили в МЧС, свердловчанам все еще запрещено разведение открытого огня. «Пока указом губернатора особый противопожарный режим не будет снят на территории области, для граждан продолжают действовать ранее введенные ограничения»,— пояснили в пресс-службе. Напомним, особый противопожарный режим на территории региона объявлен с 15 апреля, а в Екатеринбурге — с 8 апреля.

Размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 тыс. руб., для должностных лиц — до 110 тыс. руб., а для юридических лиц — до 2 млн руб. За предоставление информации о поджигателях губернатор Куйвашев обещал выплачивать 50 тыс. руб., а за помощь в задержании граждане могут получить 100 тыс. руб.

Полина Хабарова

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