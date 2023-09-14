Пост прокурора города Воронежа вновь стал вакантным

Должность прокурора города Воронежа оставил Анатолий Толстихин из Биробиджана, который был назначен на пост в столице Черноземья в начале июля. Старший советник юстиции покинул Воронеж, подтвердили «Ъ-Черноземье» в надзорном ведомстве.

На сайте прокуратуры Воронежской области на данный момент сообщается, что прокурор облцентра находится «в стадии назначения». В ведомстве «Ъ-Черноземье» уточнили, что недавно назначенный прокурором города Анатолий Толстихин принял решение покинуть пост и город «в связи с выходом на пенсию». На данный момент обязанности прокурора облцентра вновь исполняет заместитель прокурора города Юрий Болдырев.

Источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах региона предположили, что Анатолий Толстихин, приехав в Воронеж, оказался «слишком впечатлен масштабом поставленных перед ним задач». «Человек решил вернутся в более понятную ему систему»,- отметил один из собеседников «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков