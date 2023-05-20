Экс-прокурор Воронежа Роман Лащ занял пост прокурора Калининского района Чебоксар

Прокурор Воронежа находится «в стадии назначения», говорится на сайте надзорного ведомства. Ранее стало известно, что приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова на должность прокурора Калининского района города Чебоксары назначен старший советник юстиции Роман Лащ. Он с 2022 года возглавлял прокуратуру Воронежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Роман Лащ, напомним, родился в 1987 году в Черкесске Карачаево-Черкесской республики. Обучался в Волгоградской академии МВД России. В 2009 году он был принят на службу в органы прокуратуры на должность следователя Усть-Джегутинского межрайонного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Карачаево-Черкесской Республике. Затем им последовательно занимались различные должности в прокуратуре Московской области. С 2022 года и до начала мая он состоял в должности прокурора Воронежа.

На данный момент обязанность прокурора столицы Черноземья исполняет заместитель прокурора города Юрий Болдырев, сообщили собеседники «Ъ-Черноземье» в ведомстве.

Владимир Зоркий