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Прокурором города Воронежа назначен Анатолий Толстихин из Биробиджана

Приказом Генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 6 июля (№ 769-к) старший советник юстиции Анатолий Толстихин назначен на должность прокурора Воронежа. Одновременно он освобожден от должности прокурора города Биробиджан Еврейской автономной области.

Анатолий Толстихин родился в 1985 году, имеет два высших образования - юридическое и экономическое. В органах прокуратуры проходит службу с января 2008 года. Работал помощником Бикинского городского прокурора, старшим помощником прокурора Нанайского района, заместителем прокурора Аяно-Майского района, заместителем Советско-Гаванского городского прокурора Хабаровского края, помощником прокурора Биробиджана, заместителем и прокурором Ленинского района того же города. С апреля 2022 года состоял в должности прокурора Биробиджана. Женат, воспитывает дочь.

Весной нынешнего года стало известно, что экс-прокурор Воронежа, старший советник юстиции Роман Лащ возглавил прокуратуру Калининского района города Чебоксары. Он с 2022 года возглавлял прокуратуру столицы Черноземья.

Андрей Цветков

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