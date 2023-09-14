Руководящая и исправляющая роль

Верховный суд (ВС) подтвердил право Центризбиркома (ЦИК) принимать решения за нижестоящую комиссию. Об этом говорится в решении ВС по иску действующего губернатора Хакасии Валентина Коновалова, который добивался отмены регистрации своего соперника на выборах Владимира Грудинина, выдвигавшегося от партии «Коммунисты России» и получившего статус зарегистрированного кандидата непосредственно в Центризбиркоме. Хотя применительно к региональным выборам ЦИК и не является вышестоящей комиссией, однако в системе избиркомов стоит на ступеньку выше регионального и правомочен принимать подобные решения, объяснил суд. Эксперты видят в таком решении общий тренд на укрепление единства публичной власти теперь в избирательной системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В июле избиркому Хакасии не хватило голосов для исполнения решения ЦИКа, требовавшего вернуть на выборы Владимира Грудинина, которому отказали в регистрации из-за сомнений в его партийной принадлежности. В результате Центризбирком, сославшись на бездействие нижестоящей комиссии, сам принял решение о регистрации кандидата, однако господин Коновалов его обжаловал. В своем заявлении в Верховный суд он просил признать соответствующее постановление ЦИКа незаконным и отменить его, ссылаясь на то, что оно было принято с нарушением закона, так как ЦИК при проведении выборов главы республики не является вышестоящей комиссией по отношению к избирательной комиссии республики, организующей выборы. Кроме того, настаивал губернатор, комиссия не бездействовала: она на заседании рассмотрела вопрос о регистрации Владимира Грудинина, но не смогла принять решения по результатам голосования.

ВС отклонил иск господина Коновалова еще в августе, но мотивированное решение опубликовал только сейчас. Хотя на этих выборах ЦИК и не являлся вышестоящей по отношению к республиканскому избиркому комиссией, разъяснил суд, однако он стоит выше по уровню в системе избирательных комиссий, на которые возлагается задача обеспечения и защиты избирательных прав граждан. Следовательно, решение принято Центризбиркомом в пределах компетенции, установленной законодателем, и он был правомочен восстановить Владимира Грудинина на выборах.

Доводы об отсутствии бездействия со стороны избиркома Хакасии, по мнению суда, также «лишены правовых оснований». Под бездействием, напомнил ВС собственные недавние разъяснения по вопросам применения избирательного права, следует понимать неисполнение комиссией обязанности, возложенной на нее нормативными правовыми актами, определяющими полномочия комиссии. Непринятие решения о регистрации кандидата по результатам рассмотрения такого вопроса «ограничивает право граждан быть избранными в органы государственной власти, создает ситуацию правовой неопределенности и препятствует дальнейшему обращению гражданина за судебной защитой», указал ВС.

На самом деле никто и не спорил с тем, что ЦИК занимает более высокую позицию в системе избирательных комиссий, пояснил “Ъ” адвокат Кирилл Сердюков, выступавший представителем Валентина Коновалова. Его доверитель, подчеркивает юрист, апеллировал исключительно к подпунктам 6 и 7 статьи 75 закона об основных гарантиях избирательных прав. Там говорится, что вышестоящая комиссия обязана рассмотреть жалобу и может принять решение по существу, не направляя ее в нижестоящую, но за исключением случаев, когда изложенные в такой жалобе обстоятельства не были предметом рассмотрения в первой инстанции. Так как Владимир Грудинин обжаловал бездействие региональной комиссии, логика закона требовала от ЦИКа направить туда его жалобу, обязав избирком совершить определенное действие.

Кейс Владимира Грудинина вскрывает глубинное противоречие между формальной независимостью избиркомов, в том числе нижестоящих от вышестоящих, и понятным желанием обеспечить вертикальную управляемость и принятие нижестоящими комиссиями «правильных» решений, констатирует электоральный юрист Олег Захаров. Он напоминает, что право принимать решение за нижестоящую комиссию — относительно новое процессуальное полномочие ЦИКа. Раньше в законе был только один механизм исправления ошибок нижестоящих комиссий — отмена неправильного решения и направление его на новое рассмотрение в ту же комиссию. Строго говоря, понятие «организующая выборы комиссия» в законе означает, что только ей принадлежит право регистрировать кандидатов. Однако случаи самоуправства на местах привели к тому, что ЦИК получил право отменять решения нижестоящих комиссий и самостоятельно решать вопрос по существу. «Насколько это отвечает принципу независимости комиссий — большой вопрос, но на практике, хотя и редко, такие случаи время от времени случались»,— отмечает эксперт. ЦИК регистрировал кандидатов даже на муниципальных выборах, и суды не усматривали в этом нарушения процедуры.

Электоральный юрист Роман Смирнов отмечает, что на его памяти это первый случай, когда центр так активно корректирует деятельность регионального избиркома. Но в целом можно говорить о тренде на укрепление избирательной «вертикали», добавляет он: ЦИК все более активно участвует в формировании региональных комиссий, направляет в регионы своих представителей, а теперь вот ВС очень символично подтвердил полномочия по контролю за единообразием правоприменительной практики комиссий. Впрочем, добавляет эксперт, в целом все это вполне соответствует новому конституционному принципу единства публичной власти.

Анастасия Корня