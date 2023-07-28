Хакасских коммунистов рассудили из Москвы

Центризбирком (ЦИК) в четверг удовлетворил жалобу Владимира Грудинина на бездействие избиркома Хакасии и самостоятельно зарегистрировал его кандидатом на пост главы республики от Коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР). Это обосновали тем, что ранее хакасская комиссия не смогла исполнить решение ЦИКа и зарегистрировать список КПКР с тем же господином Грудининым на выборах в республиканский парламент. Для этого комиссии просто не хватило голосов, но в ЦИКе открыто говорят о давлении на местный избирком со стороны губернатора Валентина Коновалова (КПРФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат на пост главы Хакасии Владимир Грудинин

Фото: Избирательная комиссия Республики Хакасия Кандидат на пост главы Хакасии Владимир Грудинин

Фото: Избирательная комиссия Республики Хакасия

Как ранее сообщал “Ъ”, в ЦИК из Хакасии поступило две жалобы. Первую он удовлетворил 26 июля, обязав избирком республики зарегистрировать кандидатами в местный парламент от КПКР гендиректора авиазавода «Ирбис» Владимира Грудинина и действующего хакасского депутата Николая Разумова, а также список КПКР в целом. Разногласия вызвал вопрос об их партийной принадлежности: в КПРФ настаивали, что оба до сих пор являются ее членами и не могут выдвигаться от другой партии, сами кандидаты уверяли, что покинули КПРФ. Аналогичной была и причина отказа господину Грудинину в регистрации на выборах главы республики, который стал поводом для второй жалобы.

Однако исполнить решение ЦИКа по первой жалобе хакасской комиссии не удалось. Ее заседание с единственным вопросом началось в 11:00 местного времени и заняло около получаса. Председатель избиркома Александр Чуманин зачитал решение ЦИКа и попросил членов комиссии высказаться. Дмитрий Микляев, назначенный главой региона, усомнился в том, что ЦИКу удалось разобраться в ситуации. А член избиркома с правом совещательного голоса Светлана Чекунова выразила недовольство заявлением главы ЦИКа Эллы Памфиловой, которая потребовала назвать имена членов комиссии, заблокировавших решение о регистрации кандидата Грудинина (отмечалось, что все они назначены главой республики). «Считаю, что это политическое шоу. Более того, жесткое давление на членов комиссии. То, что сказала Элла Александровна, озвучить фамилии на всю страну — это не что иное, как публичная порка, давление вышестоящей комиссии»,— пояснила госпожа Чекунова ИА «Хакасия» после заседания. В итоге за регистрацию КПКР проголосовало семь членов избиркома при необходимом минимуме в восемь голосов.

27 июля ЦИК рассмотрел вторую жалобу и, как и днем ранее, не нашел оснований для отказа. А с учетом того что исполнить первое решение вышестоящей комиссии избирком республики не смог, ЦИК счел возможным самостоятельно зарегистрировать кандидата Грудинина на выборах главы Хакасии. «Все, мы вас зарегистрировали и желаем вам успешной кампании»,— констатировала Элла Памфилова. Она также поблагодарила тех членов республиканской комиссии, которые «проявили принципиальность и исполняли свои обязанности в соответствии с законом — несмотря на давление». В Хакасии, похоже, к такому повороту были готовы: Александр Чуманин сразу вручил Владимиру Грудинину удостоверение кандидата. «Благодарю ЦИК!» — бодро отреагировал тот.

Электоральный юрист и экс-глава избиркома Ярославской области Олег Захаров говорит, что случаи, когда ЦИК сам берется регистрировать кандидатов на местных выборах, чрезвычайно редки, но иногда такое случается. Например, в 2015 году ЦИК зарегистрировал Ларису Шакурову кандидатом в Тобольскую гордуму, а в 2019-м он несколько раз регистрировал кандидатов на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, где местные комиссии массово отказывали в регистрации и горизбирком просто не успевал их поправлять. Формально, объясняет эксперт, такое право у ЦИКа есть, хотя «кейс Грудинина» вскрывает глубинное противоречие между формальной независимостью избиркомов, в том числе нижестоящих от вышестоящих, и понятным желанием обеспечить вертикальную управляемость и принятие нижестоящими комиссиями соответствующих закону решений. Строго говоря, продолжает господин Захаров, закрепленное в законе понятие «организующая выборы комиссия» означает, что ей и только ей принадлежит право регистрировать кандидатов. И раньше в законе был только один механизм исправления ошибок нижестоящих комиссий ЦИКом — отмена неправильного решения и направление его на новое рассмотрение в ту же комиссию. Но на каком-то этапе единичные случаи самоуправства на местах привели к тому, что в закон внесли новое процессуальное полномочие для ЦИКа — отменить решение нижестоящей комиссии и решить вопрос по существу, напоминает юрист.

Напомним, многие эксперты ранее не исключали, что на выборах главы Хакасии может потребоваться второй тур. Выдвиженец КПКР с известной фамилией (бизнесмен Павел Грудинин занял второе место на выборах президента-2018 как кандидат от КПРФ) вряд ли может получить много голосов, но здесь даже небольшие цифры могут иметь значение, говорит политолог Михаил Виноградов.

Анастасия Корня; Валерий Лавский, Новосибирск