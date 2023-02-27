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Коммерсантъ FM
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Медицина скинется на импортозамещение

Минфин предлагает изменить правила госзакупок для здравоохранения

Российские междучреждения могут получить право закупать медоборудование и расходные материалы через единого заказчика в рамках офсетного контракта. Соответствующие поправки к законодательству сейчас обсуждают в правительстве. Это, по мнению Минфина, позволит лучше адаптировать систему госзакупок к новым реалиям медицинской сферы — в перспективе, напомним, Минздрав опасается сложностей с зарубежными поставками медтехники и медизделий.

Для расширения инвестиций в столичное здравоохранение мэру Москвы Сергею Собянину понадобилась поддержка федеральных властей

Для расширения инвестиций в столичное здравоохранение мэру Москвы Сергею Собянину понадобилась поддержка федеральных властей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Для расширения инвестиций в столичное здравоохранение мэру Москвы Сергею Собянину понадобилась поддержка федеральных властей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минфин предлагает внести поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании», разрешив государственным больницам закупки через единого заказчика. Это следует из межведомственной переписки Минфина, правительства Москвы и первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть у “Ъ”).

Как следует из документов, в конце декабря 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к первому вице-премьеру с просьбой предусмотреть в 44-ФЗ новые способы заключения офсетных контрактов (о закупках с условием локализации производства в РФ). Москва, как следует из приведенной в письме статистики, с 2017 года заключила уже 5 таких контрактов (на производство лекарств, медизделий и детского питания) на 72 млрд руб. при частных инвестициях в развитие производств для их выполнения в 12,9 млрд руб.

Однако закон об ОМС осложняет расширение этой практики: механизм финансирования расходов больниц, например, на приобретение расходных материалов, предполагает возмещение затрат на них непосредственно медорганизации. При этом масштаб инвестиций офсетных контрактов не позволяет заключать их отдельным больницам самостоятельно, а ФЗ-44 не предполагает, что заключить офсетный контракт с одним поставщиком могут несколько учреждений, и не предусматривает возможности передачи этой функции единому заказчику. Поэтому мэр Москвы просит первого вице-премьера поручить рассмотреть возможность предоставления регионам права проводить совместные закупки внутри одного субъекта РФ при минимальном объеме инвестиций от 100 млн руб. В ответ на это письмо 13 января этого года Андрей Белоусов дал поручение Минфину, Минэкономики, ФАС и Минздраву проработать предложение мэра Москвы.

Как следует из письма Минфина от 10 февраля, ведомство не поддерживает идею совместных закупок: инвестор, выступающий поставщиком по офсетному контракту, не может быть ответственным перед несколькими заказчиками, так как это приведет к «правовой неопределенности», если инвестор выполнит контракт по отношению ко всем участникам контракта кроме одного. Однако существующие правовые нормы, добавляют в Минфине, позволяют регионам осуществлять централизованные закупки в интересах региональных структур через единого заказчика — согласно положению части 3 статьи 26 ФЗ-44. Таким образом, по мнению Минфина, изменения необходимы не контрактной системе, а системе финансирования ОМС — в частности, ведомство предлагает разрешить передавать средства ОМС для оплаты офсетных контрактов единому заказчику.

Отметим, что необходимость механизма офсетных контрактов для закупки менее дорогих лотов обсуждается в сфере медицины давно — российские производители медицинских изделий рассматривают этот механизм как часть мер поддержки отечественного производства. С учетом перспективы осложнения поставок в РФ медтехники и медизделий, о которой ранее уже писал “Ъ”, предложение Минфина может получить поддержку Минздрава и ФОМС (подробнее см. “Ъ” от 13 февраля). Впрочем, на запрос “Ъ” в ведомствах пока не ответили.

Анастасия Мануйлова, Диана Галиева

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