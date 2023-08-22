В четырех воронежских поселках повторно вакцинировали скот от сибирской язвы

В четырех населенных пунктах Воронежской области, где ранее был введен карантин из-за обнаружения очага сибирской язвы, проведена полная повторная вакцинация скота в частных подворьях, заявил заместитель председателя правительства региона по АПК Виктор Логвинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

«Мы обращаемся к гражданам и призываем проводить бесплатную вакцинацию домашних животных. Она уже повторно проведена полностью в четырех населенных пунктах - в двух в Панинском районе и в двух - в Новоусманском. Ситуация на сегодня полностью под контролем»,- заверил господин Логвинов.

Вчера теруправление Роспотребнадзора подтвердило сибирскую язву у госпитализированного 18 августа с подозрением на нее жителя села Красные Холмы Панинского района. Мужчину в состоянии средней степени тяжести доставили в инфекционный центр больницы скорой медицинской помощи №8 в Воронеже. На данный момент «у больного положительная динамика, отек вокруг язв уменьшается». В медучреждении он будет находиться «до полного выздоровления».

По данным областного управления ветеринарии, инфицированный забил в личном хозяйстве на мясо в 11-месячного теленка, которого планировали на убой и поэтому не вакцинировали. Мясо было сразу продано, но сейчас его покупателей уже нашли, сообщили «Вести Воронеж».

С 20 августа до 16 ноября региональные и муниципальные власти ввели в Панинском районе режим чрезвычайной ситуации, также в муниципалитете «до особого распоряжения» введен карантин. Ограничения введены и в двух соседних населенных пунктах Новоусманского района. Белгородские власти организовали на границе с Воронежской областью контроль ввозимой сельскохозяйственной продукции и усилили «ветеринарный контроль» за животными в ЛПХ.

Владимир Зоркий