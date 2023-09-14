Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В облака набежали из-за границы

Компании из дружественных стран интересуются мощностями в РФ

Российские хостинг-провайдеры отмечают восстановление спроса со стороны зарубежных клиентов на аренду вычислительных мощностей и другие услуги. Если в 2022 году основной спрос был от российских офисов зарубежных компаний, отделяющих бизнес от головной структуры, теперь интерес больше проявляют компании из дружественных стран, решившие занять освободившиеся ниши. В частности, это китайские автопроизводители, которые арендуют мощности с прицелом на расширение производства.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Спрос на услуги российских хостинг-провайдеров со стороны зарубежных компаний восстанавливается, рассказали “Ъ” опрошенные участники рынка. По данным RuVDS, в 2022 году иностранные клиенты составляли 32% от общего числа компаний и лиц, пользующихся услугами виртуальных вычислительных мощностей. Сейчас их 37%, число клиентов из США снизилось, а из стран Европы, Востока и Средней Азии — выросло, уточнил гендиректор RuVDS Никита Цаплин.

В сети дата-центров 3data отмечают рост запросов на разные услуги, включая аренду виртуальных вычислительных мощностей и хостинг, со стороны стран Азии, в частности КНР: «Китайский бизнес активно интегрируется в российский, заменяя ушедших западных партнеров. Причем обычно компании выходят на рынок не поодиночке, а с партнерами».

В целом провайдер оценивает рост спроса со стороны зарубежных компаний в 20–30% в этом году.

Другой собеседник “Ъ” на рынке облачных провайдеров подтвердил тенденцию и отметил, что основной спрос сейчас наблюдается со стороны зарубежных IT-компаний, вендоров оборудования и автомобильного бизнеса. Летом аналитики оценивали общий рост спроса на размещение сайтов, хранение и обработку данных в РФ за последний год в 17,5% против 6% годом ранее, тогда как востребованность мощностей в Европе упала на 5%. Но динамика отражала в первую очередь спрос со стороны российского бизнеса (cм. “Ъ” от 14 августа).

«Китайские автопроизводители работают на упреждение, стараясь арендовать мощности с запасом, с прицелом на расширение производства»,— отмечает глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. По его мнению, эта отрасль станет драйвером роста спроса на вычислительные мощности в России.

Российские хостинг-провайдеры начали выходить на рынок Турции

В прошлом году основной спрос со стороны зарубежных компаний приходился на подразделения международных игроков, которые отключались от головной инфраструктуры, уточняет директора бизнес-юнита «Облачные сервисы» компании «Крок» Сергей Зинкевич: «Спрос был на экстренный перенос данных из-за рубежа и выстраивание IT-инфраструктуры с нуля. В этом году он сохраняется: около 60% компаний, отделившихся от международных офисов, занимаются миграцией на российские мощности, но уже в плановом порядке».

Объем услуг российских облачных сервисов в 2022 году увеличился на 44,1%, до 86,6 млрд руб., и можно ожидать продолжения роста на треть в год, полагает заместитель гендиректора по разработке и эксплуатации Selectel Сергей Пимков.

Но при текущем объеме рынка «тяжело представить, что в ближайшей перспективе на него могут значительно повлиять зарубежные участники», считает он. «Чтобы это произошло,— заключает Сергей Пимков,— необходимо появление и стабильное развитие большого количества зарубежных компаний в России».

Татьяна Исакова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...