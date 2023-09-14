В облака набежали из-за границы

Российские хостинг-провайдеры отмечают восстановление спроса со стороны зарубежных клиентов на аренду вычислительных мощностей и другие услуги. Если в 2022 году основной спрос был от российских офисов зарубежных компаний, отделяющих бизнес от головной структуры, теперь интерес больше проявляют компании из дружественных стран, решившие занять освободившиеся ниши. В частности, это китайские автопроизводители, которые арендуют мощности с прицелом на расширение производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Спрос на услуги российских хостинг-провайдеров со стороны зарубежных компаний восстанавливается, рассказали “Ъ” опрошенные участники рынка. По данным RuVDS, в 2022 году иностранные клиенты составляли 32% от общего числа компаний и лиц, пользующихся услугами виртуальных вычислительных мощностей. Сейчас их 37%, число клиентов из США снизилось, а из стран Европы, Востока и Средней Азии — выросло, уточнил гендиректор RuVDS Никита Цаплин.

В сети дата-центров 3data отмечают рост запросов на разные услуги, включая аренду виртуальных вычислительных мощностей и хостинг, со стороны стран Азии, в частности КНР: «Китайский бизнес активно интегрируется в российский, заменяя ушедших западных партнеров. Причем обычно компании выходят на рынок не поодиночке, а с партнерами».

В целом провайдер оценивает рост спроса со стороны зарубежных компаний в 20–30% в этом году.

Другой собеседник “Ъ” на рынке облачных провайдеров подтвердил тенденцию и отметил, что основной спрос сейчас наблюдается со стороны зарубежных IT-компаний, вендоров оборудования и автомобильного бизнеса. Летом аналитики оценивали общий рост спроса на размещение сайтов, хранение и обработку данных в РФ за последний год в 17,5% против 6% годом ранее, тогда как востребованность мощностей в Европе упала на 5%. Но динамика отражала в первую очередь спрос со стороны российского бизнеса (cм. “Ъ” от 14 августа).

«Китайские автопроизводители работают на упреждение, стараясь арендовать мощности с запасом, с прицелом на расширение производства»,— отмечает глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. По его мнению, эта отрасль станет драйвером роста спроса на вычислительные мощности в России.

В прошлом году основной спрос со стороны зарубежных компаний приходился на подразделения международных игроков, которые отключались от головной инфраструктуры, уточняет директора бизнес-юнита «Облачные сервисы» компании «Крок» Сергей Зинкевич: «Спрос был на экстренный перенос данных из-за рубежа и выстраивание IT-инфраструктуры с нуля. В этом году он сохраняется: около 60% компаний, отделившихся от международных офисов, занимаются миграцией на российские мощности, но уже в плановом порядке».

Объем услуг российских облачных сервисов в 2022 году увеличился на 44,1%, до 86,6 млрд руб., и можно ожидать продолжения роста на треть в год, полагает заместитель гендиректора по разработке и эксплуатации Selectel Сергей Пимков.

Но при текущем объеме рынка «тяжело представить, что в ближайшей перспективе на него могут значительно повлиять зарубежные участники», считает он. «Чтобы это произошло,— заключает Сергей Пимков,— необходимо появление и стабильное развитие большого количества зарубежных компаний в России».

Татьяна Исакова