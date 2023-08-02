Нужен нам сервер турецкий

Российские хостинг-провайдеры начали выходить на рынок Турции, предлагая виртуальные вычислительные мощности как локальным игрокам, так и релоцировавшимся соотечественникам. RuVDS вложил около 20 млн руб. в запуск виртуальных серверов в Измире в партнерстве с местной Netdirekt. В июле представительство в Стамбуле открыл облачный провайдер Serverspace. Для развития бизнеса в регионе придется конкурировать как с турецкими IT-компаниями, так и с западными, отмечают эксперты. Они не видят больших перспектив для развития IT-бизнеса в стране, поскольку ключевыми отраслями экономики там остаются промышленность, сельское хозяйство и туризм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Хостинг-провайдер RuVDS выходит на рынок Турции, планируя предоставлять виртуальные вычислительные мощности (серверы и хостинг) на базе дата-центров местного провайдера Netdirekt в Измире. Эту информацию “Ъ” подтвердили в обеих компаниях. «В качестве целевой аудитории мы рассматриваем соотечественников, проживающих в стране, и местные бизнес-структуры»,— уточнил основатель и гендиректор RuVDS Никита Цаплин. «На данном этапе» сумма составила, по его словам, около 20 млн руб.

В Netdirekt (работает с 2009 года, дата-центры в Измире, Стамбуле, Анкаре, Франкфурте) считают, что партнерство «будет взаимовыгодным». «Проект усилит сотрудничество стран в индустрии технологий, открывая новые возможности»,— говорит технический менеджер Netdirekt Бурак Ялти.

RuVDS (ООО «МТ Финанс») зарегистрирован в 2015 году, входит в топ-20 поставщиков IAAS-услуг (Infrastructure as a Service — инфраструктура как услуга) по версии CNews. У RuVDS 15 дата-центров в России и за границей (Лондон, Цюрих, Франкфурт). Никита Цаплин владеет 100%. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за 2022 год составила 161,4 млн руб., чистая прибыль — 29,6 млн руб. В конце 2022 года компания запустила дата-центры в Казахстане (см. “Ъ” от 20 декабря 2022 года).

Турция с прошлого года стала одной из самых популярных стран у релоцирующихся россиян — более 153 тыс. граждан получили вид на жительство в Турции в 2022 году, заняв первое место по этому показателю среди граждан других стран. Число легально проживающих иностранцев в Турции выросло на 40 тыс. человек по сравнению с 2021 годом (см. “Ъ” от 15 января). В политической плоскости Турция поддерживает с Россией торгово-экономические связи и параллельный импорт, энергетические отношения также укрепятся (см. “Ъ” от 29 мая).

RuVDS не первый провайдер хостинга, который выходит в Турцию. Об открытии представительства в Стамбуле в начале июля объявил Serverspace (начал работать в РФ в 2008 году под брендом IT-Grad, а в 2019 году открыл представительства в Белоруссии, Нидерландах и Казахстане). Провайдер заявлял, что планирует предоставлять облачные услуги именно турецким компаниям и пользователям. “Ъ” в Serverspace не ответили. В МТС, «Яндексе» и Selectel отказались от комментариев, в «Ростелеком-ЦОД» не ответили на запрос.

При выходе на рынки дружественных стран компания должна внимательно оценить свои возможности и запросы потенциальных заказчиков, отмечает директор по развитию бизнеса «КРОК Облачные сервисы» Сергей Зинкевич. «Можно ориентироваться на хостинг местных компаний, но для развития бизнеса понадобится локальная команда, включающая не только технический персонал, но и маркетинг, продажи»,— говорит он. Кроме того, на рынке уже есть международные сети дата-центров и местные провайдеры, подчеркивает он. Оказание услуг хостинга российским компаниям будет ограниченно: при размещении мощностей за границей компании сталкиваются с задержками в передаче данных, юридическими нюансами, а итоговая стоимость зачастую будет выше, чем при размещении в РФ, уточняет Сергей Зинкевич.

Облачный рынок Турции не выглядит по-настоящему перспективным в краткосрочной перспективе, добавляет основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. «Его основными драйверами обычно выступают сектора экономики, для которых цифровизация — ключевой фактор развития. Это финтех, электронная коммерция и др.»,— говорит он. В Турции же ключевыми отраслями экономики, отмечает эксперт, остаются сельское хозяйство, промышленность и туризм.

Татьяна Исакова