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Коммерсантъ FM
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Бизнес стягивает мощности

Спрос на облачные сервисы и хостинг в России растет

Спрос клиентов «с российскими корнями» на услуги хостинг-провайдеров и облачных провайдеров в Европе, например Великобритании и Германии, упал на 5%, тогда как в РФ вырос на 17,5%. Компании, причем не только отечественные, отказываются от услуг глобальных игроков в пользу локальных провайдеров из-за завышенных цен и общего спада деловой активности в ЕС, полагают участники рынка.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными хостинг-провайдера RuVDS о динамике потребностей в вычислительных мощностях в России и за рубежом. По оценкам компании, рост спроса на размещение сайтов, хранение и обработку данных в РФ за последний год по состоянию на лето составил 17,5% против 6% годом ранее. В то же время востребованность мощностей в Европе упала на 5%, тогда как годом ранее наблюдался рост спроса до 100%. В компании уточняют, что в первую очередь речь идет о «клиентах с российскими корнями».

Отток пользователей вычислительных мощностей в ЕС «скорее напоминает миграцию», считает основатель сети дата-центров и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков, причем речь идет о части глобального тренда: «Многие европейские потребители стали отказываться от размещения у крупных международных игроков, например, таких, как Amazon, из-за неадекватно высоких цен».

В России можно говорить о троекратном увеличении спроса на вычислительные мощности относительно прошлого года, в то время как отток в Европе (Швейцария, Великобритания, Германия, Нидерланды) отмечается в том числе в пользу новых для бизнеса направлений — Казахстан, Турция, это тенденция последних месяцев, уточнил основатель RuVDS Никита Цаплин.

Европейские страны перестали быть для РФ дружественными, и если компания может позволить себе размещение где-то за границей, то выбирает страны СНГ или Турцию, добавляет технический директор «АйТи Бастион» Дмитрий Михеев.

В то же время российские хостинг-провайдеры стали активнее выходить на дружественные рынки — например, турецкий (см. “Ъ” от 2 августа), а также наращивать мощности в Центральной России, поскольку у компаний заметно вырос спрос на размещение в дата-центрах, например, за Уралом (см. “Ъ” от 27 июля). В начале 2023 года, по данным Selectel, у 60% провайдеров увеличился спрос на облачные инфраструктурные сервисы.

Существует и тенденция переноса хостинга и обработки данных из стран ЕС в Россию, добавляет Дмитрий Михеев: «Долгое время была популярна аренда серверных ресурсов в европейских дата-центрах по разным причинам — цена, уровень сервиса, низкие риски безопасности. Сейчас же для многих российских компаний появляются дополнительные ограничения на размещение данных: они должны быть на территории страны».

Динамика спроса на мощности в России связана, во-первых, с уходом иностранных поставщиков, во-вторых — со сворачиванием работы российских компаний в Европе, считает глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Общее снижение спроса в ЕС, добавляет он, стало следствием уменьшения деловой активности: «В первом квартале 2023 года экономика зоны евро официально вошла в рецессию и ВВП сократился на 0,1% после снижения в предыдущем квартале».

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев

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