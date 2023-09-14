«Сбер» увеличил выдачу ипотеки в полтора раза

За восемь месяцев 2023 года «Сбер» (ПАО «Сбербанк») в Санкт-Петербурге выдал ипотечных кредитов на сумму 167 млрд рублей. Это на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты полагают, что спрос на ипотеку на вторичном рынке после пиковых значений в скором времени пойдут на спад, а на первичном интерес будет поддерживаться за счет льготных ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Петербурга в августе оформили ипотечных кредитов в Сбере на общую сумму 34 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Жители Петербурга в августе оформили ипотечных кредитов в Сбере на общую сумму 34 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жители Петербурга в августе оформили ипотечных кредитов в «Сбере» на общую сумму 34 млрд рублей. Это на 34% больше по сравнению с июлем (25,3 млрд) и в два раза больше результатов за август 2022 года. Всего за восемь месяцев текущего года банк выдал жилищных займов на 167 млрд рублей (+46% к аналогичному периоду прошлого года). О таких результатах «Ъ-СПб» сообщили в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».

Всего с января по август банк выдал по базовым и льготным программам на Северо-Западе 290,6 млрд рублей — прирост составил 63%. За август жители СЗФО взяли ипотеку на 56 млрд рублей. В пресс-службе отмечают, что это «абсолютный рекорд и более чем вдвое больше по сравнению с прошлым годом».

«Доля ипотеки на вторичном рынке в СЗФО в 2023 году составила 54%. Драйвером на первичном рынке остается льготная ипотека, в том числе для семей с детьми»,— отмечают в «Сбере». Объем выдачи по программе «Господдержка» в СЗФО за восемь месяцев составил 72,2 млрд рублей (прирост на 83%); в Петербурге — 45,1 млрд (+66%). Наибольший рост, в 3,2 раза, отметили в Ленинградской области. Жители региона оформили ипотеку с поддержкой на 8,1 млрд рублей. По программе «Семейная ипотека» «Сбер» на Северо-Западе выдал ипотеки на 66,5 млрд; по «Ипотеке для IT» — на 11,2 млрд. Сейчас, по данным с официального сайта кредитного учреждения, ставка на вторичное жилье и новостройки начинается от 13,7%; на «Семейную ипотеку» — от 5,3%; на «Ипотеку с господдержкой» — от 7,3%.

Рекорды, впрочем, ставит не только «Сбер». Как ранее сообщал «Ъ-СПб», рекордный объем ипотеки за всю историю наблюдений в Петербурге и Ленобласти — 2,7 тыс. ипотечных займов на общую сумму 17,5 млрд рублей — выдал банк ВТБ. Это на 63% превысило итоги июля и в 2,6 раза — результаты августа прошлого года. Всего за восемь месяцев клиенты ВТБ оформили 12,1 тыс. жилищных кредитов на сумму 17,5 млрд рублей.

По мнению гендиректора компании «ПИА Недвижимость» Максима Ельцова, «Сбер» занимает «практически доминирующее положение на рынке ипотеки в России и в Санкт-Петербурге». Показатели «Сбера», по его мнению, в значительной степени коррелируют с общим уровнем спроса на ипотеку и состоянием рынка недвижимости в стране. Интерес же к ипотеке в августе эксперт связывает в первую очередь с повышением ключевой ставки Центрального Банка РФ и нестабильностью национальной валюты. По словам Максима Ельцова, после пиковых значений спроса интерес к ипотеке будет спадать и на вторичном, и на первичном рынках недвижимости. При этом в первую очередь пострадает рынок вторички из-за отсутствия льготных программ на покупку квартир. Спад на первичке, по мнению экспертов, будет более медленным. Господин Ельцов указывает, что спрос на новостройки будет поддерживаться за счет льготных ипотечных ставок. При этом, по словам эксперта, есть вероятность, что и льготные ставки могут повысить в ближайшее время.

«Для рынка недвижимости крайне важно, чтобы ключевая ставка была ниже 10% и в ближайшее время вернулась на прежние показатели. В противном случае нужно будет повышать ставку по программам господдержки, что уронит спрос на новостройки. Рынки первички и вторички связаны между собой, так как люди продают вторичку, чтобы купить первичку. То есть если замрет спрос на вторичке, это неминуемо скажется и на первичном рынке»,— заключает господин Ельцов.

Спрос на новостройки, по мнению регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольги Широковой, в перспективе будет поддерживаться за счет ипотечных программ с господдержкой. «Их доля и прежде была значительна, а в новых условиях их роль только усилится и не даст первичному рынку сильно "просесть". Влияние таких факторов, как ослабление рубля и недоступность вторички, вряд ли будет достаточным для поддержания объема сделок на прежнем уровне, а ажиотажного спроса, как в начале 2022 года, не прогнозируется, поэтому в будущем отрицательная коррекция ожидаема, но обвальной она не станет»,— считает эксперт.

Надежда Ярмула