ВТБ достиг ипотечного пика

Банк ВТБ сообщил, что в августе выдал рекордный объем ипотеки за всю историю наблюдений в Петербурге и Ленобласти. Жители двух регионов оформили более 2,7 тыс. ипотечных займов на общую сумму 17,5 млрд рублей. Это на 63% превысило итоги июля и в 2,6 раза — результаты августа прошлого года. Эксперты считают, что одна из причин увеличения спроса на жилье — повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно данным с официального сайта ВТБ, ипотечная ставка на «первичку» и «вторичку» начинается от 13,5%; для семей с детьми — от 4,3%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Согласно данным с официального сайта ВТБ, ипотечная ставка на «первичку» и «вторичку» начинается от 13,5%; для семей с детьми — от 4,3%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Об ипотечных итогах «Ъ-СПб» рассказали в пресс-службе ВТБ. За восемь месяцев текущего года клиенты банка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформили более 12,1 тыс. ипотечных кредитов. Общий объем сделок превысил 77,7 млрд рублей — это на треть превышает показатели за аналогичный период 2022 и 2021 годов.

Ранее, подводя итоги семи месяцев, банк отмечал, что жители двух регионов стали чаще брать ипотеку для покупки квартиры на вторичном рынке. Доля таких займов выросла вдвое и превысила 50%. При этом, по данным ВТБ, с начала 2023 года на 9%, до 6,1 млн рублей, снизилась средняя сумма жилищного кредита. Согласно данным с официального сайта ВТБ, ипотечная ставка на первичку и вторичку начинается от 13,5%, для семей с детьми — от 4,3%.

За семь месяцев текущего года, по данным Центрального Банка РФ, жители Петербурга оформили 35,6 тыс. единиц ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 182,9 млрд рублей. За аналогичный период 2022 года было оформлено более 29,8 тыс. ипотечных займов на сумму 148,2 млрд рублей.

«Нетипичный ажиотажный спрос на жилье», по словам заместителя генерального директора агентства недвижимости «Главстрой» Ольги Кузнецовой, вызван высокой волатильностью рубля и резким повышением ключевой ставки в августе. «С точки зрения сегментов рост ключевой ставки имеет прямое влияние на рынки вторички и апартаментов. С момента повышения ключевой ставки они выросли на 2–2,5% и составляют 13,5–14,5%. На рынке новостроек же большая часть сделок проходит по льготным ипотечным программам. По итогам августа в объектах компании "Главстрой Санкт-Петербург" в ипотеку было приобретено 90% квартир. Из них по программе господдержки — 58%, по семейной ипотеке — 37%, еще 4% — по IT-ипотеке»,— рассказывает госпожа Кузнецова.

Увеличение динамики продаж с повышением ключевой ставки связывает и руководитель департамента продаж группы «Аквилон» в Санкт-Петербурге и Ленобласти Максим Турта. По его словам, в ближайшие месяцы спрос на недвижимость будет высоким: потенциальные покупатели будут стремиться приобрести квартиры на максимально выгодных условиях.

«Повышение ключевой ставки в августе значительно подстегнуло спрос среди клиентов, кто был на этапе принятия решения о покупке, и привело к перевыполнению планов продаж»,— считает вице-президент ГК «Страна Девелопмент», руководитель блока продаж и маркетинга Александр Гуторов. При этом эксперт уверен, что произошедшие события «не привели к глобальным изменениям», а реакцию рынка можно будет отследить к концу сентября — началу октября.

Директор по продажам ГК «Полис» Анастасия Иващенко также считает, что изменение ключевой ставки сказалось в основном на активности покупателя. «Прошедшее полугодие было весьма динамичным и разносторонним. От довольно сложного начала года — с резким изменением условий кредитования, отменой длительного субсидирования и ростом ставок — до необычайно активного августа, с прогрессивно растущим спросом, колеблющимся курсом и непрогнозируемым рынком. Ключевая ставка никак не повлияла на нас, так как средний чек укладывается в предельные суммы государственных программ»,— рассказывает госпожа Иващенко.

Спрос на рынке жилья стимулируется сохранением ставок по льготной ипотеке, считает управляющий партнер Fizika Development Александр Кравцов. При этом эксперт отмечает, что и льготные ставки «в скором времени могут пойти вверх». Именно это, по мнению господина Кравцова, создает определенный ажиотаж: люди стремятся вложить деньги и получить кредиты на ранее согласованных условиях.

Надежда Ярмула