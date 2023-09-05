Минфин не исключил повышение первоначального взноса по льготной ипотеке

Правительство России обсуждает изменения в программе льготной ипотеки. В том числе первоначальный взнос могут повысить до 20%. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

«Ну, действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение так называемой маржи банков. Это тот добавок, который вносится в формулу, которая применяется потом при расчете того, что должно субсидироваться банку»,— сказал господин Чебесков в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» (цитата по «РИА Новости»).

Журналисты уточнили у него, на сколько именно планируется повысить первоначальный взнос. «До 20%, сейчас такое обсуждается»,— сказал он.

Иван Чебесков добавил, что сейчас правительство обсуждает изменения в краткосрочной перспективе. При этом, по его словам, власти также задумываются над тем, как сделать механизм льготной ипотеки более стабильным. «Потому что если ставка сильно упадет, то банкам это невыгодно — тогда будет необходимо опять это менять. Это скорее связано с резким повышением ключевой ставки»,— сказал он.

Накануне «Ведомости» сообщили, что власти планируют ограничить ипотечное кредитование с господдержкой. В том числе обсуждается повышение первоначального взноса с 15% до 20% и снижение на 0,5 п. п. предельной величины субсидии кредитным организациям.

«Ъ» писал, что средние ставки по ипотечным программам банков вплотную приблизились к 14% годовых. Ставки по льготной ипотеке, дотируемой государством, примерно вдвое ниже, чем по банковским программам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотека надстроила процент».

Олеся Павленко