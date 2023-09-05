Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин не исключил повышение первоначального взноса по льготной ипотеке

Правительство России обсуждает изменения в программе льготной ипотеки. В том числе первоначальный взнос могут повысить до 20%. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

«Ну, действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение так называемой маржи банков. Это тот добавок, который вносится в формулу, которая применяется потом при расчете того, что должно субсидироваться банку»,— сказал господин Чебесков в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» (цитата по «РИА Новости»).

Журналисты уточнили у него, на сколько именно планируется повысить первоначальный взнос. «До 20%, сейчас такое обсуждается»,— сказал он.

Иван Чебесков добавил, что сейчас правительство обсуждает изменения в краткосрочной перспективе. При этом, по его словам, власти также задумываются над тем, как сделать механизм льготной ипотеки более стабильным. «Потому что если ставка сильно упадет, то банкам это невыгодно — тогда будет необходимо опять это менять. Это скорее связано с резким повышением ключевой ставки»,— сказал он.

Накануне «Ведомости» сообщили, что власти планируют ограничить ипотечное кредитование с господдержкой. В том числе обсуждается повышение первоначального взноса с 15% до 20% и снижение на 0,5 п. п. предельной величины субсидии кредитным организациям.

«Ъ» писал, что средние ставки по ипотечным программам банков вплотную приблизились к 14% годовых. Ставки по льготной ипотеке, дотируемой государством, примерно вдвое ниже, чем по банковским программам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотека надстроила процент».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...