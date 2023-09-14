Нотариус ответит за надпись и подпись

Нотариус, нарушивший правила выполнения своих обязанностей, должен нести полную имущественную ответственность за причиненный вред. Такое решение вынес Верховный суд РФ (ВС). Если нотариус совершил исполнительную надпись, не уведомив должника, что позволило необоснованно списать деньги со счетов, налицо связь между его действиями и причиненными убытками. Для взыскания средств с нотариуса и его страховщика не требуется ни уголовного дела, ни отдельного решения о признании случая страховым, отметил ВС. До сих пор привлечь нотариуса к ответственности было сложно, говорят юристы, но теперь практика может расшириться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

ВС разъяснил, как взыскивать ущерб, причиненный нотариусом. Нотариус Евгения Арбузова по просьбе петербургского коллекторского агентства «Карат» совершила исполнительную надпись на договоре агентства с ООО «Трио». Такая надпись позволяет взыскать долг по нотариально удостоверенному договору о передаче имущества или денег без обращения в суд. В итоге в пользу коллекторов безакцептно списали 6,84 млн руб.

Потом обнаружилось, что подпись должника на договоре была поддельной, и по инициативе «Трио» возбудили уголовное дело о мошенничестве. Арбитражный суд по иску компании признал договор недействительным, а позднее Выборгский райсуд отменил исполнительную надпись нотариуса по причине неуведомления должника. Взыскатель должен был известить «Трио» за 14 дней до, а нотариус — в течение трех дней после надписи (см. “Ъ” от 25 июля).

После этого «Трио» обратилось к «АльфаСтрахованию» (страховало ответственность нотариуса) за выплатой, а не получив ответа, подало иск в суд о взыскании убытков с нотариуса и страховщика. Но арбитражные суды не увидели связи между действиями нотариуса и убытками, зато отметили, что уголовное дело еще не завершено и нет решений, подтверждающих нарушения ответчиков и факт страхового случая. По жалобе пострадавшей компании дело передали в экономколлегию, которая не согласилась с выводами судов.

ВС подчеркнул, что нотариус несет «полную имущественную ответственность» за вред, причиненный по его вине, если при выполнении своих обязанностей нарушил закон. Такой вред должен быть возмещен «в первую очередь за счет страховой выплаты», говорится в постановлении, и наличие других лиц, виновных в причинении вреда ООО, «не исключает ответственности нотариуса и страховой организации».

Тот факт, что по уголовному делу еще не вынесен приговор, «не может быть достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска», отметил ВС. К тому же ответственность нотариуса возникает не только в результате «уголовно-наказуемого деяния», но и при несоблюдении порядка совершения нотариальных действий, которое привело к «нарушению субъективного права», добавила коллегия.

Основания ответственности за незаконное нотариальное действие суд может установить «одновременно с разрешением вопроса о наличии страхового случая и взыскании страхового возмещения», то есть отдельных актов для этого не требуется. К тому же в решении Выборгского райсуда уже дана оценка действиям нотариуса, уточнил ВС, направив спор на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Как правило, нотариусы «очень скрупулезно соблюдают правила», говорит старший юрист КА «Регионсервис» Станислав Соболев. Но и нарушения случаются нередко, возражает старший партнер КА Pen & Paper Валерий Зинченко, чаще всего как раз при совершении исполнительных надписей и при открытии наследственных дел (в части сроков и места открытия, выдачи свидетельств о праве на наследство и др.). Кроме того, иногда нотариусы перестраховываются, незаконно отказывая в совершении нотариального действия, что тоже является нарушением, отмечает господин Соболев.

Противоправным будет такое поведение нотариуса, при котором он нарушает нормы, установленные в «Основах законодательства о нотариате», поясняет младший партнер юргруппы «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис. В этих спорах важно правильно распределить бремя доказывания, отмечает господин Зинченко. В частности, говорит он, нотариус должен доказать суду, что его действия соответствовали закону.

При этом приговор по уголовному делу необязателен, подчеркивает советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак, добавляя, что в данном случае дело и вовсе возбуждено против взыскателя и не поможет установить вину нотариуса. Юрист рассчитывает, что суды на новом круге поддержат «Трио». В этом случае сначала выплачивается страховое возмещение, а оставшуюся часть суммы перечисляет нотариус, уточняет господин Соболев.

Пока иски против нотариусов в России не распространены, а доказать причинение убытков сложно, признают юристы. Есть механизм подачи жалоб в нотариальную палату, но, по статистике Минюста, 95–98% из них отклоняются. Без судебного решения даже получить страховую выплату за противоправные действия нотариуса почти нереально, добавляет Денис Крауялис.

Валерий Зинченко считает, что решение ВС «расширит практику привлечения нотариусов к гражданско-правовой ответственности» и поможет «защитить имущественные интересы участников оборота». После разъяснений ВС, уверен господин Петручак, «нотариусы будут внимательнее относиться к своевременному направлению должнику уведомлений об исполнительной надписи», а пострадавшая сторона будет понимать порядок действий и предмет доказывания для взыскания убытков.

Екатерина Волкова, Анна Занина