Возмещение нотариального ущерба

Верховный суд РФ (ВС) объяснит, как привлечь к ответственности нотариуса за его незаконные действия. Дело связано с исполнительной надписью на договоре, которая позволила приставам списать деньги ООО «Трио» в пользу коллекторского агентства. Должника не уведомили о предстоящем списании, а, как выяснилось позднее, подпись его директора на договоре была подделана. Но суды отказались взыскать в пользу компании убытки с нотариуса и его страховщика. По статистике, лишь единичные споры с нотариусами доходят до суда, и наработанной практики по ним нет. Юристы говорят, что суды часто лояльны к нотариусам, но, если ВС поддержит истца, шансы пострадавших на выплаты увеличатся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ВС рассмотрит спор о взыскании ущерба, причиненного незаконными действиями нотариуса. Нотариус Евгения Арбузова 3 июля 2020 года по заявлению петербургского коллекторского агентства «Карат» (сейчас отсутствует в реестре ФССП) совершила исполнительную надпись на договоре агентства с ООО «Трио», на основании которой через 13 дней с ООО безакцептно списали 6,84 млн руб.

Исполнительная надпись нотариуса дает право взыскать долг через приставов без обращения в суд. Она применяется к нотариально удостоверенным договорам о передаче имущества или денег (например, аренда или заем). К другим соглашениям надпись может применяться, если в них прямо записана возможность взыскания долга таким способом.

В феврале 2021 года «Трио» добилось возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Через полгода Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по иску ООО признал недействительным договор с «Каратом» из-за установленной в уголовном деле подделки подписи. В октябре 2021 года Выборгский райсуд отменил исполнительную надпись нотариуса, признав незаконным неуведомление должника. В решении говорится, что в нарушение ст. 91.1–91.2 Основ законодательства о нотариате извещение от взыскателя за 14 дней должнику «фактически не направлялось» (неправильный трек-номер), нотариус тоже не уведомил должника в трехдневный срок после надписи. Горсуд оставил вердикт в силе.

«АльфаСтрахование» (страховало ответственность нотариуса) проигнорировало заявление «Трио» о выплате, и компания обратилась в суд с иском к нотариусу и страховщику о возмещении незаконно списанной суммы. Арбитражный суд Москвы отклонил иск, посчитав недоказанным наличие причинно-следственной связи между действиями нотариуса и убытками. К тому же, отметил суд, приговор по уголовному делу еще не вынесен.

Апелляция поддержала решение, а кассация добавила, что нет судебного акта, подтверждающего нарушения нотариуса, и доказательств признания события страховым случаем.

ООО пожаловалось в ВС, настаивая, что арбитражные суды не учли факты, установленные в решении райсуда. По мнению компании, именно исполнительная надпись «послужила основанием для безакцептного списания средств», а отсутствие уведомления помешало «предотвратить незаконное взыскание».

Дело передали в экономколлегию, рассмотрение назначено на 6 сентября. Это первый спор в ВС о взыскании убытков за незаконные действия при совершении нотариусом исполнительной надписи на договоре, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.

Практика по делам против нотариусов вообще невелика, подчеркивают юристы. Это подтверждает и статистика Минюста. За 2022 год в нотариальные палаты поступило 6169 жалоб, обоснованными признаны 126 и еще 232 не рассмотрены. В суды поступило 62 иска о материальной ответственности нотариусов. Всего по судебным решениям нотариусы возместили 3,28 млн руб. ущерба, еще 5,09 млн руб. выплатили страховщики по 18 случаям.

Небольшое число споров может, в частности, объясняться коротким периодом обжалования. Перед взысканием убытков нужно признать действия нотариуса незаконными в суде, срок для подачи иска — десять дней с даты, когда лицу стало известно о нотариальном действии, уточняет госпожа Токарева. Советник адвокатского бюро БВМП Сусана Киракосян рассказывает, что «чаще всего оспаривают исполнительные надписи по причине несогласия должников со списаниями средств по кредитным договорам». Отсутствие уведомления — серьезное нарушение и может стать основанием для отмены надписи, считает советник практики разрешения споров BGP Litigation Руслан Петручак.

Однако на практике суды «крайне редко признают надпись недействительной», отмечает госпожа Киракосян. По опыту госпожи Токаревой, «добросовестные нотариусы скорее склонны к так называемому овер-комплаенсу», нарушения процедуры встречаются «достаточно редко». Но даже при нарушении взыскать убытки или страховую выплату сложно. Управляющий партнер «РИ-консалтинга» Елена Гладышева говорит, что проблемы возникают как раз при доказывании противоправности действий нотариуса и их связи с причинением ущерба.

Екатерина Токарева добавляет, что суды «очень лояльно относятся к нотариусам». «Если встает вопрос о неоднозначности толкования норм, которым должен был подчиняться нотариус, суд с высокой вероятностью займет его сторону»,— полагает она. Так, уточняет юрист, из логики судов по делу «Трио» вытекает, что приговор по уголовному делу — единственное допустимое доказательство для взыскания убытков с нотариуса, хотя это не так. Из уже вынесенных судебных актов «прямо следует, что нотариус совершил очевидные нарушения, которые повлекли причинение ущерба», соглашается госпожа Гладышева.

Разъяснения ВС будут важны как для нотариусов, так и для страховщиков, добавляет господин Петручак. По мнению госпожи Токаревой, если коллегия поддержит истца, позиция ВС упростит процесс доказывания и для других пострадавших.

Анна Занина, Екатерина Волкова