«Эталон» заводит на рынок блоки

Группа «Эталон» планирует в 2024 году запустить завод по производству объемно-блочных конструкций, позволяющих возводить жилые здания и соцобъекты по технологии модульного домостроения. Заявленная мощность — 1000 конструкций в год. Предприятие откроют в индустриальном парке «Горелово» в Ленобласти. Эксперты оценивают объем инвестиций в 1,5 млрд рублей. По мнению игроков рынка, технология блочно-модульного строительства востребована и сокращает сроки возведения домов. Открытие завода означает, что «Эталон» рассчитывает на рост объемов на ближайшие пять лет.
Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина (второй слева) и зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский (третий слева) перед макетом завода в Горелово
Фото: пресс-служба «Эталон»
Группа «Эталон» откроет свой первый завод в индустриальном парке «Горелово» в Ленинградской области. Об этом накануне сообщила пресс-служба администрации региона. Как уточнили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании, площадь завода составит 10 тыс. кв. м. Открытие завода запланировано на 2024 год (предполагается завершить строительство основного корпуса). В начале 2025 года появятся железнодорожная инфраструктура и оборудованная территория для временного хранения продукции.
Проектная мощность производственного комплекса составит до 1000 объемно-блочных конструкций (ОБК) в год. ОБК — это цельные конструктивные ячейки зданий (блоки жилой комнаты, санузла, кухни). «По нашим планам, 50% продукции нового предприятия будет производиться для нужд группы "Эталон", 50% — для внешних потребителей»,— подчеркнули в пресс-службе.
Применение модульной технологии позволит ускорить строительство дома почти в два раза, подчеркнул президент группы «Эталон» Геннадий Щербина. Сокращение сроков достигается за счет префабрикации будущего объекта до 85% и применения технологий лазерной сварки.
По словам зампреда правительства Ленинградской области Евгения Барановского, востребованность подобных модульных технологий в строительстве высокая. После запуска завода власти не исключают сотрудничество с ГК в рамках возведения соцобъектов: фельдшерских пунктов, пожарных станций, культурно-досуговых учреждений и других.
Как ранее сообщал «Ъ-СПб», застройщик по итогам 2022 года (см. «Ъ-СПб» от 06.02.2023) показал на фоне падения продаж существенное увеличение объемов строительства. По итогам 2022 года в Петербурге компания ввела 337,5 тыс. кв. м недвижимости, что на 38% больше, чем в 2021 году. Во втором квартале 2023 года в Петербурге компания реализовала (см. «Ъ-СПб» от 08.08.2023) 34,1 тыс. кв. м недвижимости (рост составил 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). В денежном выражении продажи выросли на 74%, до 6,14 млрд рублей. Средняя цена за «квадрат» была увеличена на 19%, до 180 тыс. рублей.
Сумма инвестиций в создание завода не раскрывается. По словам независимого эксперта Александра Кириятских, объем вложений по строительству подобного предприятия можно оценить в 1–1,5 млрд рублей. «Открытие нового завода железобетонных конструкций "Эталона" — большой шаг для компании, который говорит о том, что они собираются выходить на новые объемы строительства. Речь может уже идти не о сотне тысяч "квадратов" в год, а о миллионе и более. Технология блочно-модульного строительства сейчас крайне востребованная. Как гражданские, так и промышленные здания зачастую собираются на типовых железобетонных изделиях и очень редко отливаются на месте. Это касается и большого количества стандартного жилья, которое сейчас возводится и в крупных, и в малых городах России. Удобство заключается в том, что они свободно доставляются по железной дороге и автомобильным транспортом и собираются на месте строительства объекта»,— отмечает эксперт.
Дмитрий Плавник, руководитель ГК «СК ПСП», оценил стоимость завода в сумму более 1 млрд рублей. По мнению эксперта, у «Эталона» достаточно объемов, чтобы себя обеспечивать как при строительстве в области и Петербурге, так и с учетом вывоза крупноблочных конструкций в другие регионы. А вот спрос среди других застройщиков на конструкции завода будет небольшим.
«Как правило, крупные застройщики ориентированы на себя и вряд ли будут переходить на крупноблочные типовые дома. А, например, застройщики в Новгородской области могут рассмотреть такой вариант, если себестоимость возведения типовых домов окажется существенно ниже и будет обеспечен спрос. Наш потребитель психологически ориентирован на то, что монолитный дом с кирпичными стенами — это более качественный продукт, соответственно, он стоит дороже, чем крупноблочный. Да и еще со времен СССР у нас аллергия на панельные крупноблочные дома»,— добавляет господин Плавник.