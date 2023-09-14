«Эталон» заводит на рынок блоки

Группа «Эталон» планирует в 2024 году запустить завод по производству объемно-блочных конструкций, позволяющих возводить жилые здания и соцобъекты по технологии модульного домостроения. Заявленная мощность — 1000 конструкций в год. Предприятие откроют в индустриальном парке «Горелово» в Ленобласти. Эксперты оценивают объем инвестиций в 1,5 млрд рублей. По мнению игроков рынка, технология блочно-модульного строительства востребована и сокращает сроки возведения домов. Открытие завода означает, что «Эталон» рассчитывает на рост объемов на ближайшие пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина (второй слева) и зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский (третий слева) перед макетом завода в Горелово

Фото: пресс-служба «Эталон» Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина (второй слева) и зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский (третий слева) перед макетом завода в Горелово

Фото: пресс-служба «Эталон»

Группа «Эталон» откроет свой первый завод в индустриальном парке «Горелово» в Ленинградской области. Об этом накануне сообщила пресс-служба администрации региона. Как уточнили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании, площадь завода составит 10 тыс. кв. м. Открытие завода запланировано на 2024 год (предполагается завершить строительство основного корпуса). В начале 2025 года появятся железнодорожная инфраструктура и оборудованная территория для временного хранения продукции.

Проектная мощность производственного комплекса составит до 1000 объемно-блочных конструкций (ОБК) в год. ОБК — это цельные конструктивные ячейки зданий (блоки жилой комнаты, санузла, кухни). «По нашим планам, 50% продукции нового предприятия будет производиться для нужд группы "Эталон", 50% — для внешних потребителей»,— подчеркнули в пресс-службе.

Применение модульной технологии позволит ускорить строительство дома почти в два раза, подчеркнул президент группы «Эталон» Геннадий Щербина. Сокращение сроков достигается за счет префабрикации будущего объекта до 85% и применения технологий лазерной сварки.

По словам зампреда правительства Ленинградской области Евгения Барановского, востребованность подобных модульных технологий в строительстве высокая. После запуска завода власти не исключают сотрудничество с ГК в рамках возведения соцобъектов: фельдшерских пунктов, пожарных станций, культурно-досуговых учреждений и других.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», застройщик по итогам 2022 года (см. «Ъ-СПб» от 06.02.2023) показал на фоне падения продаж существенное увеличение объемов строительства. По итогам 2022 года в Петербурге компания ввела 337,5 тыс. кв. м недвижимости, что на 38% больше, чем в 2021 году. Во втором квартале 2023 года в Петербурге компания реализовала (см. «Ъ-СПб» от 08.08.2023) 34,1 тыс. кв. м недвижимости (рост составил 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). В денежном выражении продажи выросли на 74%, до 6,14 млрд рублей. Средняя цена за «квадрат» была увеличена на 19%, до 180 тыс. рублей.

Сумма инвестиций в создание завода не раскрывается. По словам независимого эксперта Александра Кириятских, объем вложений по строительству подобного предприятия можно оценить в 1–1,5 млрд рублей. «Открытие нового завода железобетонных конструкций "Эталона" — большой шаг для компании, который говорит о том, что они собираются выходить на новые объемы строительства. Речь может уже идти не о сотне тысяч "квадратов" в год, а о миллионе и более. Технология блочно-модульного строительства сейчас крайне востребованная. Как гражданские, так и промышленные здания зачастую собираются на типовых железобетонных изделиях и очень редко отливаются на месте. Это касается и большого количества стандартного жилья, которое сейчас возводится и в крупных, и в малых городах России. Удобство заключается в том, что они свободно доставляются по железной дороге и автомобильным транспортом и собираются на месте строительства объекта»,— отмечает эксперт.

Дмитрий Плавник, руководитель ГК «СК ПСП», оценил стоимость завода в сумму более 1 млрд рублей. По мнению эксперта, у «Эталона» достаточно объемов, чтобы себя обеспечивать как при строительстве в области и Петербурге, так и с учетом вывоза крупноблочных конструкций в другие регионы. А вот спрос среди других застройщиков на конструкции завода будет небольшим.

«Как правило, крупные застройщики ориентированы на себя и вряд ли будут переходить на крупноблочные типовые дома. А, например, застройщики в Новгородской области могут рассмотреть такой вариант, если себестоимость возведения типовых домов окажется существенно ниже и будет обеспечен спрос. Наш потребитель психологически ориентирован на то, что монолитный дом с кирпичными стенами — это более качественный продукт, соответственно, он стоит дороже, чем крупноблочный. Да и еще со времен СССР у нас аллергия на панельные крупноблочные дома»,— добавляет господин Плавник.

Алла Михеенко