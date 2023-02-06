Покупка «ЮИТ Россия» обеспечила «Эталону» хорошую статистику

Группа «Эталон» опубликовала результаты продаж и ввода нового жилья в Санкт-Петербурге за 2022 год. Как следует из отчета, компания продала 120,6 тыс. кв. м жилья, что на 42% меньше, чем в предыдущем году (209 тыс. кв. м). При этом в эксплуатацию компания ввела на 38% больше квадратных метров: 337,5 тыс. в 2022-м против 245,1 тыс. в 2021-м. Тенденция по другим регионам схожая: руководство компании назвало результаты деятельности в части ввода в эксплуатацию рекордными (рост на 74%, до 735 тыс. кв. м) при падении продаж на 35%. Эксперты сходятся во мнении, что ситуация с «Эталоном» в целом показательна для описания рынка. Сейчас застройщики сохраняют умеренный оптимизм, при этом никто не ожидает больших продаж, а количество вводимых площадей идет к снижению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Группа «Эталон» опубликовала неаудированные операционные результаты за 2022 год на основе управленческой отчетности компании. Согласно отчету, застройщику удалось реализовать в Петербурге 120,6 тыс. кв. м жилья (на 42% меньше, чем в 2021 году) — на 20,9 млрд рублей (спад составил 31%). Количество контрактов по итогу года сократилось на 33%, до 2609 штук. Средняя цена квадратного метра выросла на 20% и достигла 173,6 тыс. рублей.

Всего в Петербурге компания ввела 337,5 тыс. кв. м, что на 38% больше чем в 2021 году. Среди объектов — ЖК «Квартал Che», ЖК «Галактика», ЖК «Московские ворота — II», ЖК «Новоорловский», ЖК Domino, ЖК Inkeri, ЖК Tarmo, ЖК «Дом на Блюхера». В целом в 2022 году группа «Эталон» завершила строительство почти 735 тыс. кв. м реализуемой площади в 19 проектах, что на 74% превышает объем ввода за 2021 год. По заверениям руководства, это является рекордным показателем за всю историю компании.

Основным вектором для застройщика в 2022 году стала региональная экспансия. Выход на новые рынки группе «Эталон» обеспечило в том числе и приобретение в мае 2022 года группы компаний «ЮИТ Россия» — российского бизнеса финского строительного концерна YIT (оценочно за 4,597 млрд рублей). Земельный банк «ЮИТ Россия» насчитывал 19 проектов в Москве и Московской области, Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени. В результате сделки «Эталон» пополнил портфель на 600 тыс. кв. м, а количество регионов присутствия было увеличено до восьми (Москва и область, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Казань).

«Активное расширение портфеля, повышение доступности продукта и запуск новых корпусов помогли в конце года вернуться к траектории роста продаж месяц к месяцу. Дальнейшая работа в этом направлении, в совокупности с запуском свыше 850 тыс. кв. м новых площадей, позволит нам обеспечить устойчивый рост бизнеса и достичь стратегических целей до 2024 года»,— прокомментировал главный исполнительный директор группы «Эталон» Геннадий Щербина.

В конце января на итоговой пресс-конференции строительного блока городского правительства председатель комитета по строительству Игорь Креславский сообщил, что в прошлом году в 2022 в Санкт-Петербурге было введено 3,474 млн кв. м жилья в 461 доме на 70,2 тыс. квартир. Однако следующие два года плановые показатели будут снижаться: в 2023-м — до 2,771 млн кв. м, в 2024-м — до 2,611 млн кв. м. Застройщики в разговоре с «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 01.02.2023) отмечали, что такое сокращение соответствует снижению спроса, тем самым оно балансирует соотношение спроса и предложения на рынке. Так, по прогнозам экспертов, в наступившем году спрос снизится на 10–15% по сравнению с прошедшим годом. Среди причин — продолжающаяся экономическая неопределенность, снижение доходов населения и рост цен на недвижимость.

По словам управляющего партнера Rusland SP Андрея Бойкова, показатели группы «Эталон» характерны для всего рынка. «Снижение продаж фиксируют все крупные игроки, в то время как у средних и малых ситуация чуть лучше. Сейчас продлена льготная ипотека, большинство компаний корректирует свои планы, никто не ожидает бума на рынке или даже такого же объема продаж, как ранее. Тем не менее осторожный позитив присутствует: многие компании продолжают развитие, покупаются новые площадки на перспективу»,— комментирует господин Бойков.

Алексей Лазутин, руководитель отдела корпоративных продаж и инвестиционных услуг IPG.Estate, отмечает, что рост рынка долевого строительства в прошлом году был обеспечен за счет дешевой субсидированной государством ипотеки. Это оказало влияние на рост цен на строящееся жилье в периоды пандемии и после. «Риски для рынка существуют, но ситуация будет зависеть от действий правительства и банков. С одной стороны, поскольку построенная недвижимость является надежным залогом, то, вероятно, что эти квартиры будут уходить банкам. И тут важно разработать последующий сценарий продажи этих активов. С другой стороны, важно понимать, будет ли правительство продлевать программу субсидирования. На мой взгляд, скорее банки, предоставляющие финансирование, будут предоставлять специальные условия, например, ипотека за один рубль от Сбербанка. Сомневаюсь, что произойдет значительное снижение цен на первичном рынке, поскольку застройщики работают по проектам с согласованными финансовыми моделями и понятным финансированием. Но возможны индивидуальные условия для покупателей. Риск есть в том, что средств на эскроу-счетах недостаточно для дальнейшего проектного финансирования: это данные которые также приводят банки»,— поясняет господин Лазутин.

Алла Михеенко