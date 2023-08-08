«Эталон» подогревает продажи

Группа «Эталон» опубликовала результаты продаж объектов в РФ — рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 28% до 34 млрд рублей. Рост продаж в Петербурге составил 29%. Больше всего недвижимости в городе удалось реализовать во втором квартале, рост в денежном выражении составил 74%, до 6,14 млрд рублей. Эксперты сходятся во мнении, что ситуация с «Эталоном» в целом показательна для описания рынка, который постепенно входит в состояние баланса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Группа «Эталон» опубликовала неаудированные операционные результаты за второй квартал и полугодие 2023 года на основе управленческой отчетности компании. Согласно им, продажи за полугодие в Санкт-Петербурге выросли на 29%. Больший рост показала только Москва и область — 51%. Всего девелопер увеличил продажи год к году на 28%, до 184,3 тыс. кв. м в натуральном выражении и на 16%, до 34 млрд рублей в денежном выражении.

По словам главного исполнительного директора группы «Эталон» Геннадия Щербины, самым сильным в плане продаж оказался второй квартал: с апреля по июнь девелопер реализовал вдвое больше недвижимости, чем за тот же период 2022 года. Это стало возможным за счет расширения линейки более доступных и востребованных на рынке продуктов, а также масштабирования бизнеса.

В Санкт-Петербурге во втором квартале компания реализовала недвижимость на 34,1 тыс. кв. м (рост составил по сравнению с аналогичным периодом 2022 года 46%). В денежном выражении продажи выросли на 74%, до 6,14 млрд рублей. Средняя цена за «квадрат» была увеличена на 19%, до 180 тыс.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», застройщик по итогам 2022 года (см. №21/П от 06.02.2023) показал на фоне падения продаж существенное увеличение объемов строительства. По итогам 2022 года в Петербурге компания ввела 337,5 тыс. кв. м, что на 38% больше, чем в 2021 году. Кроме того, за счет сделки по покупке группы компаний «ЮИТ Россия» (российского бизнеса финского строительного концерна YIT) девелопер пополнил свой земельный банк. В этом году, согласно данным с сайта компании, был введен в эксплуатацию ЖК «Wellamo» бизнес-класса, корпус в ЖК «Галактика».

Игроки строительного рынка отмечают (см. №142/П от 07.08.2023), что к июлю ощущение турбулентности покидает покупателей и спрос начинает выравниваться. Продажи поддерживаются за счет совместных программ банков и застройщиков, но, безусловно, покупательский спрос чувствительно реагирует на изменение ипотечных ставок и условий кредитования.

«Во втором квартале текущего года у ряда девелоперов действительно наблюдался рост продаж. Спрос был неравномерным, однако с апреля мы фиксировали повышение покупательской активности и, как итог, июль закрыли с превышением плана продаж. С рынка исчезает понятие сезонности: традиционно "низкое" для продаж лето перестает быть таковым, интерес покупателей перераспределяется по всему календарному году. Рынок сейчас находится в ситуации равновесия — спрос и предложение пришли в состояние баланса, и эта тенденция, на мой взгляд, сохранится и дальше. Та же история и с ценами на недвижимость: при отсутствии пертурбаций в экономической и геополитических сферах они останутся на более или менее стабильном уровне с возможностью плавного роста к концу года»,— комментирует директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

Генеральный директор компании Element Development Виталий Коробов заметил, что по итогам первого полугодия спрос в бизнес-классе увеличился на 33%. «Это обусловлено популярностью Санкт-Петербурга у платежеспособных жителей регионов (в первую очередь, газо- и нефтедобывающих), а также желанием людей защитить накопления от инфляции на фоне волатильности валютного рынка»,— подытожил господин Коробов.

Алла Михеенко