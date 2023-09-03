Пашинян назвал ошибкой зависимость от России в сфере стратегической безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. По его мнению, сейчас Россия не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, даже если бы хотела. Господин Пашинян отметил, что архитектура безопасности Армении, в том числе в закупке оружия и боеприпасов, «на 99,999% была связана с Россией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Но сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что, даже если бы она захотела, РФ не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности. Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой»,— сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Никол Пашинян добавил, что власти Армении сейчас предпринимают «весьма смутные попытки диверсифицировать» политику в сфере безопасности. «Мы видели ситуации, когда за один день, месяц или год РФ оставляла и покидала Южный Кавказ»,— сказал он. По его словам, российская сторона заявляет Армении, что западные партнеры подталкивают ее «к принятию мер по вытеснению России из региона». В ответ Армения отмечает самостоятельный выход России «в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает».

Господин Пашинян добавил, что российские миротворческие силы не выполняют свою миссию по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Он отметил, что они не контролируют Лачинский коридор в Нагорный Карабах. «Причин может быть две: либо РФ не может, либо не хочет сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично»,— сказал он.

В декабре 2022 года Азербайджан заблокировал Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Армению и Нагорный Карабах. По нему в регион доставлялись в том числе гуманитарные грузы и топливо. В апреле Азербайджан установил на въезде в коридор КПП. 23 июля МИД России призвал Азербайджан разблокировать дорогу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в начале августа заявил, что «свобода передвижения не блокируется».

В середине августа МИД Армении сообщил о нехватке воды в Нагорном Карабахе. Ведомство также заявило, что за последние восемь месяцев смертность в регионе выросла в два раза из-за нехватки еды и лекарств. Российские миротворцы, контролирующие Лачинский коридор, летом приступили к перевозке групп людей из Карабаха в Армению.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Карабах охватили протестные нестроения».

Олеся Павленко