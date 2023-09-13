Суд обязал Минфин выплатить отсидевшему пенсионеру из Башкирии 31 млн рублей

Ленинский райсуд Уфы взыскал в пользу 86-летнего Фатхуллы Исхакова с Министерства финансов России 31,6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Таким образом, судья Ильдар Сайфуллин удовлетворил иск пенсионера частично. Истец просил взыскать с министерства 450 млн руб. В прениях представитель прокуратуры настаивал на удовлетворении иска, но сумму компенсации просил назначить «в разумных пределах».

Ответчик исковые требования не признал. Как пояснила представитель министерства, раз Фатхулла Исхаков признавал вину на следствии и в суде, то «препятствовал установлению истины». Истец опровергал ее слова.

Как ранее сообщал «Ъ», пенсионер, который отбыл в молодости 13 лет в колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство трех человек, был полностью оправдан ВС России в мае 2023 года. «На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал»,— отмечал он в иске.

Подробнее об иске Фатхуллы Исхакова — в материале «Ъ» «Сейчас мне в раю надо жить».

Венера Хисамова, Уфа