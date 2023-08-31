«Я мог бы стать космонавтом»

В Ленинском районном суде Уфы состоялось очередное заседание по гражданскому иску 86-летнего Фатхуллы Исхакова к Министерству финансов России. В 1959 году он был осужден за покушение на убийство трех женщин и провел в колонии строгого режима 13 лет. Спустя 64 года Верховный суд РФ признал господина Исхакова невиновным. Получивший право на реабилитацию пенсионер взыскивает с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 450 млн руб. Вчера суд предложил ответчику обсудить с господином Исхаковым размер компенсации, который устроил бы обе стороны. Решение по делу суд может принять на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение по иску Фатхуллы Исхакова могут вынести 6 сентября

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Решение по иску Фатхуллы Исхакова могут вынести 6 сентября

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Вчера судья Ленинского райсуда Уфы Ильдар Сайфуллин выслушал речь 86-летнего пенсионера Фатхуллы Исхакова, который взыскивает с Минфина России 450 млн руб. за незаконное уголовное преследование. В 1959 году истца приговорили к 15 годам лишения свободы за покушение на убийство трех его соседок (позже срок был уменьшен до 13 лет). Вину Фатхулла Исхаков не признал. В 2012 году в прокуратуру Миякинского района обратился Наиль Саитбаталов, который в 1959 году дал показания против Фатхуллы Исхакова. Он признался в преступлении. Прокуратура возбудила производство по уголовному делу ввиду новых обстоятельств, но затем его прекратила. Решение ведомства отменялось различными судебными инстанциями. В мае текущего года Верховный суд России отменил приговор, признав за пенсионером право на реабилитацию. В июле Фатхулла Исхаков заявил гражданский иск к Минфину РФ.

Выступление господина Исхакова продолжалось около двух с половиной часов — от предложения судьи говорить сидя он отказался. До начала заседания представитель пенсионера Артур Галлямов попросил разрешения судьи направлять мысли доверителя в нужное русло, поскольку в силу возраста ему трудно концентрироваться — против этого никто не возражал.

Предполагалось, что по рассказу истца суд должен был оценить его страдания и определить размер компенсации морального вреда. Однако добиться от пенсионера изложения существенно важных фактов и обстоятельств оказалось не просто. Описывать условия содержания в колонии, на чем настаивали представители и судья, а также ограничения, с которыми господин Исхаков столкнулся позднее, он не считал необходимым. Артур Галлямов эмоционально реагировал, когда на его предложения описать тот или иной эпизод пенсионер отмахивался под предлогом, что «это суду неинтересно».

«О том, что вы пережили, никто из присутствующих не знает. Вы же мне рассказывали, как вас держали в КПЗ, где кирпичные стены, холод, духота, сырость и плесень. Расскажите об этом — Минфин же считает, что вы жили в санатории»,— время от времени направлял юрист.

Артур Галлямов, в частности, интересовался, в каком вагоне этапировали истца — «купейном или плацкартном». На это истец эмоционально взмахивал руками и восклицал: «Какие купе, там все железное было!». «Я тебя уже немножко знаю — ты бы там и неделю не выдержал»,— объяснял господин Исхаков своему представителю.

Судья Ильдар Сайфуллин также задавал истцу вопросы, помогающие описать его страдания. Постепенно выяснилось, что мужчина потерял практически всех самых близких людей — его жена умерла спустя пять лет после приговора, мать — через десять. Своего ребенка, которому в 1959 году было два года, Фатхулла Исхаков во время заключения видел однажды, а после освобождения он не смог наладить отношения с 15-летним подростком.

Господин Исхаков рассказал суду, что будучи призывником отличался крепким здоровьем, благодаря чему его хотели направить в летную школу. «Я один из Башкирии прошел отбор. Я мог бы стать космонавтом, летчиком»,— сокрушался он.

После истца, с краткими тезисами, выступили его представители. Виталий Буркин заявил, что размер морального вреда должен отвечать принципам разумности и справедливости, но оценить страдания может лишь тот, кто их испытал.

«То, что он переживал, мы прекрасно видели: были и психозы, истерики. В прошлом году после процесса чуть сознание не потерял. Вызывали скорую. Дочка (от второго брака) приезжала — зачем вы ему внушаете надежду, когда надежда беспочвенна, это еще хуже. Но вот, хотя бы на старости лет человек победил»,— сказал он.

«Молодой парень сидел с 22 лет. У него украли 10 лет общения с матерью. Он 13 лет не мог быть с женщиной, притом что у него была жена. Он спал по три часа, потому что боялся, что уголовники пырнут его ножом или “опустят”, — продолжил выступление стороны истца Артур Галлямов. — Как можно оценить его страдания? Минфин пишет, что он большую сумму заявил. Сотрудники Минфина один день в колонии строгого режима согласны провести среди матерых убийц будучи невиновными? А как вы тогда рассуждаете, много это или мало?».

Господин Галлямов добавил, что видел, как плачет 85-летний физически здоровый и морально устойчивый мужчина, когда прокурор района выносил очередной отказ о возобновлении производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Юрист предложил всем присутствующим назвать сумму, за которую они согласились бы провести в колонии такой же срок.

«Это риторический вопрос»,— то ли уточнил, то ли констатировал судья.

Последним выступил третий представитель истца, юрист Павел Васильев: «У меня складывается впечатление, что наше великое государство не отвечает за поступки должностных лиц и пытается всю ответственность перекинуть на судебную власть, чтобы суд принимал решение. Но вы поймите, за этим делом следят миллионы россиян, у которых может сложиться такое же впечатление, как у меня. Я считаю, что это порочная практика и как минимум это нецивилизованно. Месяц идет процесс — если бы цивилизованно, вы бы (ответчик. — «Ъ-Уфа») сами подошли и предложили, как компенсировать».

После этого судья объявил перерыв. Обращаясь к представителям Минфина РФ и привлеченного в качестве третьего лица МВД, он предложил по возможности договориться с истцом о сумме компенсации.

Следующее судебное заседание, на котором может быть вынесено решение, назначено на 6 сентября.

Наталья Балыкова