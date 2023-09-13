«Илон Маск получил высокую оценку»

Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме положительно отозвался о деятельности Илона Маска. По словам президента России, создатель Tesla добился больших успехов в частном бизнесе, и это признают во всем мире. Тем временем в СМИ появились очередные детали биографии миллиардера. Сообщается о том, как, будучи в Москве, он потерял сознание от нескольких рюмок водки. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москва хочет видеть Маска на своей стороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Илон Рив Маск получил высокую оценку своей деятельности. На этот раз прямо от президента России. Даже сложно припомнить, чтобы кто-то из отечественных коллег мог бы таким похвастаться. Владимир Путин назвал создателя Tesla выдающимся человеком, активным и талантливым бизнесменом, у которого многое получается, «в том числе при поддержке американского государства».

Указанный термин звучит несколько странно. Но здесь нелишним будет обратить внимание на положительную коннотацию — впервые за долгое время первое лицо нашей страны одобряет государственно-частное партнерство в США. И, более того, мы будем брать с них пример — вот «Роскосмос» принял решение о привлечении частных инвесторов.

Тем временем различные ресурсы продолжают печатать выдержки из биографии Илона Маска под редакцией известного журналиста и писателя Уолтера Айзексона. И вот очередные откровения от издания Business Insider о том, как миллиардер, будучи в Москве в начале нулевых, потерял сознание после нескольких рюмок водки, ударившись головой о стол. Дело было в ресторане, куда Илона Маска пригласили российские партнеры обсудить сделку и приобщиться, так сказать, к русскому колориту. Ракеты он хотел купить, но в итоге стороны не сошлись в цене, и сделка расстроилась.

Ранее Айзексон рассказал миру о том, что миллиардер сорвал атаку Украины на Крым, отключив свою систему Starlink. И вот новая порция откровений от великого человека: Джо Байдена он считает адски скучным, а Дональда Трампа и вовсе мошенником.

Сам Маск написал в своем бывшем Twitter, что истинным президентом США является тот, кто контролирует телесуфлер Джо Байдена. Получается, что миллиардер вполне себе лоялен России. С Владимиром Путиным он вроде бы говорил и проникся — предлагал даже мирное решение украинского кризиса.

Впрочем, хватить ходить вокруг да около — представляете, каким успехом будет заполучить Илона Маска на свою сторону? Это же триумф. Предложить ему, например, возглавить «Роскосмос», а лучше пусть он у себя в Америке займет лидирующие позиции и станет той самой прогрессивной силой, лидером мнений — поможет запутавшимся американцам, что дальше носа своего не видят, наконец-то прозреть. Поймут они там, на Западе, Россию. Осознают всю порочность нынешней позиции.

Может показаться, что в этой части есть у Кремля определенные успехи. Тяжело им, нет у них друзей настоящих, вот они к нам и тянутся. Это к вопросу о переговорах по поводу Украины. Есть такой популярный тезис, что, мол, Москва в ожидании как раз таких прогрессивных политиков. И вот с ними уже можно и нужно развивать диалог. По-научному это называется «поиск союзников среди западных элит, работа с ними».

Действительно есть такие, что сочувствуют и даже поддерживают, но конкретный прорывной результат пока что не очень заметен. Что же касается Маска, может показаться, что ненадежный он человек — туда-сюда виляет, внимание к себе привлекает, сознание от водки теряет. Вот как с такими товарищами иметь дело? Подведут ведь в трудную минуту.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".