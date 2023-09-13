Маск объяснил отказ включить Starlink у Крыма санкциями США против России

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его отказ включить спутниковую связь Starlink на территории Крыма по запросу Украины связан с санкциями, введенными США. По его словам, для разрешения на подключение необходимо одобрение со стороны американского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

Илон Маск прокомментировал ситуацию, выступая в онлайн-формате на технологической конференции All-In Summit. «Причина, по которой (Starlink.— ''Ъ'') был выключен, в действительности первоначально была в том, что США ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение»,— сказал господин Маск (цитата «РИА Новости»). Он добавил, что одобрил бы запрос Украины, если бы получил директиву от президента США Джо Байдена.

Сенатор-демократ США от штата Массачусетс Элизабет Уоррен потребовала провести расследование в отношении SpaceX после того, как Илон Маск отклонил просьбу Украины. Ее призыв поддержал глава комитета по делам вооруженных сил Сената демократ Джек Рид.

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что украинская армия использует терминалы для подключения к Starlink по всей линии фронта. При этом, по его словам, «определенное время» эта сеть не работала в районе Крыма.

Лусине Баласян