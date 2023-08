Экс-замглавы Пентагона: Маск в 2022 году рассказывал о разговоре с Путиным

Один из богатейших людей мира Илон Маск в 2022 году утверждал, что лично разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил бывший замминистра обороны США Колин Каль The New Yorker. По данным источников издания, бизнесмен беседовал с российским лидером до публикации своего мирного плана по Украине. Миллиардер ранее уже отрицал информацию о переговорах с господином Путиным.

Господин Каль рассказал о деталях своего телефонного звонка господину Маску, который прошел в 2022 году на фоне планов бизнесмена отказаться оплачивать работу Starlink для Украины. На тот момент господин Каль занимал пост замминистра. По итогам переговоров он посчитал, что миллиардер опасался того, что Россия все чаще рассматривает работу Starlink как содействие украинским военным, и искал способ успокоить Москву.

Как пишет The New Yorker, «к ужасу сотрудников Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным». Другой источник журнала также рассказал, что господин Маск говорил о переговорах с господином Путиным за несколько недель до публикации мирного плана, он якобы также утверждал, что консультации с Кремлем носят регулярных характер. Как рассказал высокопоставленный источник The New Yorker, миллиардер сказал, что у него «был отличный разговор с Путиным». «И мы подумали: "О, боже, это нехорошо"»,— сказал собеседник издания.

Осенью 2022 года экономист Ян Бреммер также заявлял о разговоре бизнесмена и российского президента. Однако сам предприниматель отвергал это. По его словам, он общался с Владимиром Путиным только один раз по поводу космоса, это было еще до ввода Россией войск на Украину.

Илон Маск осенью 2022 года предложил мирный план, содержащий пункты о признании Крыма регионом России, нейтральном статусе Украины и проведении под эгидой ООН повторных референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Киев раскритиковал предложения миллиардера. На этом фоне господин Маск хотел отказаться от финансирования системы спутниковой связи Starlink для Украины, но позже передумал.

Леонид Уварчев