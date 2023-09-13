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Коммерсантъ FM
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Цены на нефть Brent и WTI в районе десятимесячных максимумов

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI в ходе торгов достигают максимальных значений с середины ноября 2022 года, свидетельствуют данные торговой площадки ICE.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent поднимался на 0,24%, до $92,28 за баррель, а октябрьские фьючерсы на сорт WTI — на 0,28%, до $89,09 за баррель.

По данным MarketWatch, причиной повышения цен — недостаточное предложения нефти на мировом рынке после продления Саудовской Аравией и Россией добровольного ограничения добычи до конца нынешнего года. Кроме того, отмечается, что биржевые спекулянты реагируют на прогноз Минэнерго США, предсказывающий рост спроса на сырье в ближайшие годы.

При этом американский телеканал CNN связывает рост цен на нефть с последствиями наводнения в Ливии. Из-за стихийного бедствия погибли более 5 тыс. человек, еще 10 тыс. человек считают пропавшими без вести. Также «многие дамбы и жилые дома» в ливийских городах оказались разрушены. Аналитики CNN полагают, что наводнение приведет к нарушению экспорта нефти из ряда ливийских портов.

Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале «Ъ» «ОПЕК надеется на мировой рост».

Александр Кислов

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