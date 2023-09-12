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Коммерсантъ FM
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Число погибших при наводнении в Ливии возросло до 5,2 тысяч

Число погибших в результате наводнения в Ливии выросло до 5,2 тыс., сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные МВД.

Местные волонтеры Красного Креста сообщили о 10 тыс. пропавших без вести. По данным телеканала, наводнение уничтожило четверть прибрежного города Дерна, в котором из-за проливных дождей прорвало две дамбы.

Наводнение в восточной части Ливии вызвано ураганом «Даниэль», обрушившимся на страну 10 сентября. Бедствие затронуло прибрежные города Джабаль аль-Ахдар, Дерна и Бенгази. В настоящее время в трех районах восточной провинции Киренаика введен комендантский час.

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