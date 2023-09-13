Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 и 2024 годы

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $82,62 до $84,46 за баррель. Это следует из данных Управления энергетической информации ведомства (EIA).

Прогноз на 2024 год повышен с $86,48 до $88,22 за баррель. Средняя спотовая цена Brent в августе, согласно данным Минэнерго, находилась на уровне $86 за баррель. В четвертом квартале ведомство прогнозирует повышение стоимости сорта в среднем до $93 баррелей.

Из данных EIA следует, что мировые запасы нефти в четвертом квартале 2023 года снизятся на 0,2 млн б/с. Это связано с добровольным сокращением добычи нефти со стороны Саудовской Аравии и снижением экспорта России.

По данным торгов лондонской биржи ICE Futures, 12 сентября ноябрьские фьючерсы на нефть Brent превысили отметку $92 за баррель впервые с 2017 года. Агентство Bloomberg, ссылаясь на отчет ОПЕК, допустило, что мировой рынок нефти может столкнуться с крупнейшим с 2007 года дефицитом.

Лусине Баласян