Следователи допросят сотрудников аэропорта Омска, не принявшего аварийный борт

Сотрудники правоохранительных органов, расследующие инцидент с самолетом Airbus A320 «Уральских авиалиний», допросят сотрудников аэропорта Омска, не принявшего аварийный борт. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Утром 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, аварийно сел на пшеничное поле в Новосибирской области. Жесткое приземление обошлось без жертв. Из 167 человек, которые находились на борту лайнера, помощь понадобилась только пяти пассажирам. По предварительным данным, на подлете к Омску у авиалайнера отказала гидросистема.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Согласно расшифровке переговоров летчиков с наземными службами, у самолета отказала гидросистема. «Принимаем решение (следовать.— «Ъ») на Новосибирск»,— доложил один из пилотов и запросил у диспетчера метеоусловия аэропорта Толмачево. По данным экипажа, в баках находилось около 900 кг топлива.

В омском аэропорту «Ъ-Сибирь» заявили, «что решение о том или ином действии принимает исключительно экипаж самолета». «Почему командир воздушного судна принял такое решение (лететь в Новосибирск.— “Ъ”), мы не знаем,— заявили в аэропорту, отметив, что сам он работал в штатном режиме.— У нас никаких туманов, сильного ветра бокового не было».

О том, как в Новосибирске аварийно сел самолет «Уральских авиалиний» – Приземлились в пшеницу

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Илья Николаев