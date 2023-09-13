Приземлились в пшеницу

Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск аварийно сел на пшеничное поле в Новосибирской области. На борту было 167 человек, включая шесть членов экипажа. Жесткое приземление обошлось без жертв, медицинская помощь понадобилась пяти пассажирам. По предварительным данным, на подлете к Омску у авиалайнера отказала гидросистема, а до запасного аэропорта в Новосибирске ему не хватило топлива. Летчиков, сумевших посадить в поле неисправный самолет, глава Омской области Виталий Хоценко назвал героями, авиаторам аплодировали участники Восточного экономического форума. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После аварийной посадки самолета в поле Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ После аварийной посадки самолета в поле Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Самолет Airbus A320 (RA73805) совершил экстренную посадку в пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области «вспахав» стойками шасси землю. Инцидент, в причинах которого разбираются сразу несколько ведомств, произошел во вторник в 9:44 утра местного времени. Авиалайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний» выполнял рейс Сочи — Омск (U6-1383). На его борту находились 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, и шесть членов экипажа.

Обошлось без жертв. Пассажиры покидали лайнер по надувным аварийным трапам и отбегали на безопасное расстояние из-за вероятности пожара. Люди поздравляли друг друга со вторым днем рождения. Возгорания самолета удалось избежать, само воздушное судно, по предварительным данным, получило незначительные повреждения.

По данным минздрава Новосибирской области, три бригады скорой помощи выехали на место аварийной посадки лайнера. За медицинской помощью обратились пять человек. Двое из них в результате жесткого приземления получили ушибы. Столько же пожаловались на высокое давление, еще один — на приступ бронхиальной астмы.

Пассажиров автобусами доставили в убинский Дом культуры, где для них был открыт пункт временного размещения. С теми, кто находился в состоянии шока, работали психологи. Для детей работники ДК организовали просмотр мультфильмов. По словам пассажиров, осознание того, что с ними могло произойти, к ним пришло уже позже. Свое спасение они считают настоящим чудом. «Благодаря экипажу мы остались живы. Экипаж, вам большая благодарность от всех нас за ваш профессионализм, за то, что вы не растерялись в сложной ситуации»,— сказала одна из спасшихся.

Во второй половине дня власти организовали отъезд пассажиров. Основная часть отправилась электричкой в Омск. Уже стоя в тамбуре отъезжающего поезда, пассажир Airbus A320 Сергей Хвостовцев сказал: «Авиаторы проявили высший пилотаж. Все как один держались очень героически».

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). В управлении полагают, что аварийная посадка произошла «по технической причине». «С авиалайнера в воздухе поступил сигнал тревоги, затем он пропал с радаров. По данным транспортной прокуратуры, у самолета возникли проблемы с гидравликой, появились опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение посадку делать в Новосибирске, где длиннее полоса. Однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома»,— рассказал официальный Telegram-канал правительства Омской области.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. В Росавиации рассказали, что ведомство сформировало комиссию по расследованию причин и обстоятельств инцидента, которая уже направлена в Новосибирскую область.

Глава Омской области назвал героями летчиков «Уральских авиалиний». «Абсолютно точно пилоты экипажа — настоящие герои! Смогли посадить самолет прямо в поле!» — сказал он. О случившемся под Новосибирском было объявлено на заседании Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Известие о благополучном исходе инцидента участники форума встретили аплодисментами.

О 32-летнем командире воздушного судна Сергее Белове известно, что он пилот в третьем поколении. Его дед был военным штурманом в авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16, отец работал в гражданской авиации, летал на самолетах Як-40, Ту-134 и Ту-154. «Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи»,— написал в своей анкете Белов-младший.

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов подтвердил, что причиной аварии стал отказ одной из гидросистем лайнера. По словам руководителя авиакомпании, командир самолета принял решение об экстренной посадке из-за нехватки топлива. «Командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирске. Причина — в Омске полоса 2500 м, в Новосибирске — 3 км. Они направились по этому маршруту. Увеличили расход топлива, и командир осознал, что топлива, возможно, не хватит»,— заявил господин Скуратов, добавив, что экипаж воздушного судна будет отстранен от работы до конца расследования. Топ-менеджер сообщил, что пассажирам рейса выплатят по 100 тыс. руб. в качестве компенсации. На вопрос о награждении пилотов Сергей Скуратов ответил, что не стоит спешить с этим: «То, что летчики молодцы, сохранили жизнь людей, самолет, — вне всякого сомнения. Но давайте посмотрим, как отработает комиссия». Авиаперевозчик заявил о намерении восстановить воздушное судно, которое, по данным из открытых источников, сошло с конвейера на авиазаводе в Тулузе в 2004 году.

Это не первый случай, когда самолет авиакомпании совершил незапланированную посадку. 15 августа 2019 года Airbus А321 «Уральских авиалиний» вынужденно сел в кукурузном поле из-за стаи сизых чаек. С птицами самолет столкнулся через несколько секунд после взлета с аэродрома Жуковский в Симферополе, в результате тела чаек забили оба двигателя лайнера. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, за помощью к медикам обратились 75 человек, жертв удалось избежать. Президент России Владимир Путин присвоил командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России, остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.

Константин Воронов, Александр Киселев