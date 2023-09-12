Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Новосибирской области

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» приземлился на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Воздушное судно выполняло рейс из Сочи в Омск, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, на борту находился 161 пассажир, включая 21 ребенка, а также шесть членов экипажа, пострадавших нет.

В управлении МЧС России по Новосибирской области также сообщили, что разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет. К месту аварийной посадки Airbus А-320 направлены шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения. Сейчас пассажиры авиалайнера будут временно размещены в местном Доме культуры.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, горения при аварийной посадке не было зафиксировано. «В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам», — написал Андрей Травников в своем Telegram-канале.

«Экипаж 2 пилота и 4 бортпроводника. На месте работают спасатели. Держим на контроле. Всю необходимую помощь окажем. Буду оперативно информировать», - сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Предварительной причиной аварийной посадки самолета мог стать отказ гидросистемы, сообщил он «Ъ-Сибирь».

Проверку инцидента начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Оксана Павлова, Илья Николаев