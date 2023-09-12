Россия обвинила США в нарушениях с запуском БПЛА в Сирии

Авиация коалиции во главе США в Сирии допустила 12 случаев нарушения протоколов о деконфликтации, которые привели к опасной ситуации в небе. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

В районе Эт-Танф, по словам контр-адмирала, за прошедшие сутки были также допущены 13 нарушений с запуском трех пар истребителей F-35, пары истребителей F-16, Rafale и тре многоцелевых беспилотника MQ-1C.

За предыдущие сутки, сообщали российские военные, коалиция во главе США допустила 14 нарушений, в том числе связанными с полетами F-35 и F-16. В июне российская сторона зафиксировала в Сирии 315 случаев нарушений. США, в свою очередь, обвинили российских пилотов в небезопасных маневрах возле американских MQ-9.