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Коммерсантъ FM
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Россия обвинила коалицию США в Сирии в 14 нарушениях с запусками БПЛА

Авиация международной антитеррористической коалиции во главе США допустила 14 случаев нарушения протоколов, создав опасные ситуации в небе Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

Во время брифинга господин Кулить заявил, что за минувшие сутки коалиция запустила несколько беспилотников без согласования с российской стороной.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений тремя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции»,— сказал контр-адмирал (цитата по «Интерфаксу»).

В июне российская сторона зафиксировала в Сирии 315 случаев нарушений. Они якобы были связаны с полетами беспилотников и авиации коалиции. В июле США обвинили российских пилотов в небезопасных маневрах возле американских MQ-9 в Сирии. Вашингтон также рассказывал об инциденте с российским Су-35 в том же месяце.

Лусине Баласян

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