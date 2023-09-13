К чиновникам подключат ИИ-ботов

Минцифры подготовило проект обновленного плана цифровой трансформации госуправления, предусматривающий реализацию десяти инициатив в период до 2030 года: от более активного использования чиновниками государственных коммуникационных сервисов (таких как отечественные мессенджеры и почта) до возможности выносить решения по ряду госуслуг в автоматическом режиме. Среди прочего предусматривается применение технологии искусственного интеллекта (ИИ) в типовых процессах чиновников. Помешать обширным планам, предупреждают авторы, могут нехватка денег и цифровая «незрелость» кадров, а также санкции, ограничившие доступ к необходимым технологиям и оборудованию.

Проект документа с названием «Стратегическое направление в области цифровой трансформации государственного управления» опубликован во вторник Минцифры в государственной информсистеме «Управление». В нем дана оценка текущего состояния дел в этой сфере и перечислены проектные инициативы на период до 2030 года.

Заявленная цель этой стратегии — модернизация госуправления. Поможет в этом реализация десяти проектов. Среди них — более активное использование чиновниками государственных коммуникационных сервисов (в частности, отечественных мессенджеров и почты), возможность выносить решения по ряду госуслуг в автоматическом режиме, внедрение в государственных и муниципальных подведомственных учреждениях электронного документооборота. Среди других инициатив — переход на централизованное хранение электронных архивных документов, совместное использование вычислительных ресурсов «Гособлака» (см. “Ъ” от 18 августа 2022 года), развитие госинформсистем на единой цифровой платформе «Гостех».

Как положено в подобных документах, названы и препятствия на пути к поставленным целям. Это проблемы ресурсов (финансирование и наличие квалифицированных кадров), нормативного регулирования, организационные трудности (невысокая цифровая зрелость участников и отсутствие мотивации к переходу на электронное взаимодействие). Еще одно препятствие — ограниченный санкциями доступ к технологиям и к современному оборудованию.

При реализации этих проектов будут использоваться цифровые технологии, в том числе искусственного интеллекта. Так, автоматизация типовых процессов с помощью ИИ-ботов должна сократить время на выполнение чиновниками рутинных задач и на поиск решений. Отметим, что ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявлял, что уже сейчас «машина» готова менять процессные вещи, в том числе в госуправлении. При этом «цифра», по его словам, это только инструмент, который помогает человеку принять решение (см. «Ъ-Онлайн» от 15 июня).

Действующий план мероприятий цифровой трансформации госуправления до 2030 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил в октябре 2021 года (см. “Ъ” от 28 октября 2021 года). Среди утвержденных тогда проектов — создание автоматизированной системы сбора и анализа данных отраслей экономики и социальной сферы, платформы исполнения контрольных функций, а также системы контроля реализации стратегических государственных задач. В новом проекте о них упоминаний нет. «В правительство документ пока не поступал, его прорабатывает соответствующее ведомство»,— сообщили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Белый дом, напомним, активно работает по части цифровизации госуправления. Так, аппарат правительства создает экосистему и проводит роботизацию части рутинных операций в проектной деятельности, которая, как предполагается, позволит однозначно понять, выполняются ли поставленные цели, выделены ли деньги, достигнуты ли показатели, на которые рассчитывали инициаторы проектов всех уровней (см. “Ъ” от 5 декабря 2022 года).

В Минцифры пояснили, что стратегия — документ верхнеуровневого планирования, он подразумевает постоянную работу над ним, актуализацию и адаптацию под изменения. Задача по созданию автоматизированной системы сбора и анализа отчетности по всем социально-экономическим показателям, цифровизации источников таких данных и запуск процесса их непрерывной обработки уже реализована в других существующих системах, пояснили там.

Что касается использования технологии ИИ для автоматизации типовых процессов органов власти, то, как указывают в Минцифры, речь идет об услугах и сервисах, которые могут быть оказаны по реестровой модели при условии, что необходимые данные уже есть в государственных системах. «Боты в таких случаях ускоряют сбор, обработку и проверку данных при принятии финального решения. Но окончательное решение будет принимать сотрудник органа власти»,— замечают в ведомстве.

Венера Петрова