Столоначальная роботизация

Аппарат правительства намерен придать проектной деятельности Белого дома новую форму за счет четкого регламента ролей, функций, полномочий и ответственности ее участников и роботизации наиболее рутинных аспектов работы, включая автоматический мониторинг движения к национальным целям в рамках каждой проектной инициативы и контроль рисков по каждому треку. Создаваемая экосистема и роботизация части рутинных операций в этой деятельности, как предполагается, позволит однозначно выяснить, выполнены ли поставленные цели, выделены ли деньги, достигнуты ли показатели, взвешены ли риски и получены ли эффекты, на которые рассчитывали инициаторы проектов всех уровней. Важным блоком новой системы станет обеспечение обратной связи в проектной среде, что должно позволить быстро пересматривать решения, оказавшиеся неэффективными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко упаковал в систему управления нацпроектами роботов и механизмы ускорения работы Белого дома с документами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко упаковал в систему управления нацпроектами роботов и механизмы ускорения работы Белого дома с документами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Аппарат правительства намерен полностью заменить положение о проектной деятельности Белого дома — опубликованные на regulation.gov.ru поправки к постановлению №1288 от 31 октября 2018 года (положение о проектной деятельности правительства) де-факто содержат его новую редакцию. Она стала «эволюционным» развитием действующей системы: поправки существенно меняют модель управления проектной деятельностью правительства, закрепляя на постоянной основе новые и пилотные подходы к упрощению процедур, введенные весной 2022 года в режиме «контрсанкционного» ускорения работы правительства (постановление №628 от 9 апреля, см. также “Ъ” от 13 апреля). Документ, насколько это возможно, жестко фиксирует «табель о рангах проектов» — кто и какого уровня проекты может инициировать, каким целям они должны служить, как управляться и оцениваться и в какой иерархии состоять, а также детально описывает процесс подготовки, обсуждения и применения «единого запроса на изменения» нацпроектов при сутевой их правке: цель этого изменения — остановка «бесконечного инжиниринга» верхнеуровневых документов вследствие того, что отдельные изменения влияют на связанные с ними. Новая процедура предполагает сначала «комплексную» оценку правок всеми участниками.

«Контрсанкционный» опыт использован для устранения избыточных процедур и согласований и расширения технических полномочий кураторов национальных проектов и проектов рангом ниже — это сокращает время на совещания при их правках, не затрагивающих смысловую часть.

Для этого, в частности, Белый дом будет считать согласованными проекты документов, по которым в срок не получено содержательных возражений,— об этом в пятницу заявил глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко. В новой редакции положения примером такого ускорения может служить перевод общественно-экспертных советов в инициативный режим работы: они могут представить заключение на изменения проектов, если это необходимо, но правка может быть внесена в документы и без такого заключения.

Документ предполагает использование нескольких систем обеспечения проектной деятельности, интегрированных в существующие IT-структуры госуправления. Так, на базе системы управления Федеральным казначейством развернута система взаимодействия проектных офисов с жестким регламентом, а на базе ГАС «Госуправление» — аналитическая подсистема, которая позволит рассматривать результаты национальных, федеральных, ведомственных и региональных проектов в разрезах, которые интересуют Белый дом, и в том числе «выходить за границу» нормативного достижения цели и интересоваться тем, как результат встраивается в реальную жизнь. Как рассказали “Ъ” в аппарате вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, один из примеров — возможность не только фиксировать «строительную» сдачу школы и факт оплаты ее из бюджета, но и проверить — передан ли объект, получена ли лицензия, готова ли школа к приему учеников в «бытовом» смысле: «Система тестируется на семи школах, с 2023 года планируем распространить ее на всю систему оценки результатов нацпроектов — их достижением будет считаться начало оказания конкретных госуслуг».

Значимым блоком новой системы станет управление рисками и обратной связью за счет взаимодействия всех участников проектов — от регионального министерства до Белого дома на одной платформе проектной среды. Это позволит оперативно пересматривать неэффективные решения и сократить площадь нерегламентированных серых зон. В деталях в секретариате господина Григоренко работу с рисками описывают как «автоматизированный контроль соблюдения сроков исполнения проекта и прохождения контрольных точек. При наличии отставаний система сама будет подсвечивать риски как самого проекта, так и его результатов, на которые опираются другие проекты». Также в оценке рисков будет учитываться количество правок паспортов проектов — предполагается, что избыточная активность в этом направлении сигнализирует о возможности недостижения целей. Автоматизация затронет и наиболее рутинные процессы проверки корректности заполнения паспортов проектов — над этим также будут в первую очередь работать роботы аналитической подсистемы ГАС «Управление», рассылая администраторам проектов сообщения о необходимости доработки, исправления и актуализации паспортов.

В инструментарий проектного офиса прямо вводятся бюджетные расходы, инвестиции, субсидии и налоговые льготы, а также все, что может потребоваться для его работы. Среди новых институтов проектной работы в документе упомянут Аналитический центр при правительстве — он займется работой с рисками, в том числе управленческими и «межпроектными», методологическим сопровождением и представлением идей по их устранению и минимизации в тесной связке с аппаратом правительства. В свою очередь, АНО «Национальные приоритеты» будет отвечать за организацию информационного сопровождения реализации национальных проектов и брендирования результатов и помогать в этой работе и социологических исследованиях регионам.

В аппарате правительства рассчитывают, что новая конструкция заработает с начала 2023 года. За ее периметр будут выведены национальная программа «Цифровая экономика» — ее исполнение будет описано в отдельном акте правительства — и «федеральные и ведомственные проекты, содержащие исключительно мероприятия госпрограммы вооружения». Отметим, впрочем, что «военная» активность правительства, развернутая по требованию президента, также стала одним из «полигонов» для обкатки протоколов ускоренного взаимодействия госорганов для достижения конкретных результатов, как и отдельный трек для «контрсанкционных» документов, а вывод «военной» составляющей за пределы управления системой нацпроектов, вероятно, позволит сохранить ее прозрачность, критически важную для самой идеологии проектного управления.

Олег Сапожков