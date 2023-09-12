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Коммерсантъ FM
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Буш рассказал о реакции на совместное фото с Пригожиным в 2006 году

Бывший президент США Джордж Буш в ходе конференции «Ялтинская европейская стратегия» рассказал о своей реакции на гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам господина Буша, он не был шокирован этой новостью. Больше всего экс-президента удивило то, что он лично виделся с Евгением Пригожиным, когда тот приносил ему еду на встрече с Владимиром Путиным в 2006 году.

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Джордж Буш (слева), Евгений Пригожин стоит рядом с ним; Владимир Путин (справа). Саммит G8, Санкт-Петербург, 2006 год

Джордж Буш (слева), Евгений Пригожин стоит рядом с ним; Владимир Путин (справа). Саммит G8, Санкт-Петербург, 2006 год

Фото: ITAR-TASS / PRESIENTIAL PRESS SERVICE / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев

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Джордж Буш (слева), Евгений Пригожин стоит рядом с ним; Владимир Путин (справа). Саммит G8, Санкт-Петербург, 2006 год

Фото: ITAR-TASS / PRESIENTIAL PRESS SERVICE / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев

«Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он (Евгений Пригожин — “Ъ”) был парнем, который подавал мне еду»,— ответил Джордж Буш на вопрос журналиста о том, шокировала ли его новость о смерти главы ЧВК «Вагнер» (цитата по Business Insider).

Экс-президент назвал Евгения Пригожина «шеф-поваром» Владимира Путина, отметив, что он присутствовал на фотографии, сделанной в рамках саммита G8 в Санкт-Петербурге в 2006 году. Тогда Евгений Пригожин в качестве официанта обслуживал господина Буша и его жену Лору во время ужина с российским президентом.

23 августа частный бизнес-джет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области. Все десять пассажиров погибли, в том числе сам Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин. 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге состоялись похороны Евгения Пригожина в закрытом формате. Дмитрия Уткина похоронили 31 августа на кладбище в подмосковном городе Мытищи.

Полина Мотызлевская

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