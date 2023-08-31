Командира ЧВК «Вагнер» Уткина из Асбеста похоронили на кладбище в Мытищах

В подмосковном городе Мытищи прошли похороны командира ЧВК «Вагнер», уроженца Асбеста (Свердловская область) Дмитрия Уткина. ТАСС сообщает, что его похоронили на кладбище «Пантеон защитников Отечества», находящемся в ведении Министерства обороны РФ. По информации СМИ, церемония прощания прошла в присутствии только родственников и близких друзей, с воинскими почестями.

Дмитрий Уткин родился 11 июня 1970 года в городе Асбест Свердловской области. В раннем детстве его семья переехала в украинское село Смолино Кировоградской области, где он и вырос. После окончания средней школы переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), где поступил в Высшее общевойсковое командное училище имени Кирова, а затем — на службу в спецназ ГРУ. Участвовал в первой и второй чеченских войнах. По данным СМИ, в мае 2014 года под Ростовом-на-Дону организовал базу подготовки бойцов и стал командиром собственного подразделения, которое по его позывному получило условное наименование ЧВК «Вагнер».

23 августа 2023 года в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600, в котором находились Дмитрий Уткин, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и еще восемь человек. СКР возбудил дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Евгения Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга в «закрытом формате».

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