СК подтвердил гибель Пригожина и Уткина, их личности установлены

Следственный комитет РФ заявил, что личности петербургского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира ЧВК Дмитрия Уткина установлены среди погибших в авиакатастрофе в Тверской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, принадлежащего компании Wagner Group Евгения Пригожина, в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе»,— говорится в сообщении СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для установления личностей погибших специалисты проводили молекулярно-генетические экспертизы.

Напомним, что самолет, на борту которого находились основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек, включая троих членов экипажа, разбился вечером 23 августа в Тверской области. Никто не выжил. По версии специалистов в области расследования авиапроисшествий, причиной крушения мог стать взрыв, произошедший в хвостовой части самолета, которую от него оторвало. В СКР же расследуют катастрофу как преступление, совершенное по неосторожности пилотами или лицами, готовившими машину к вылету.

Подробнее о произошедшей авиакатастрофе и ее возможных причинах читайте в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

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