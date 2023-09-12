Ирландский стаут залили российским

Ирландский стаут в столичных барах заменили российским. Как сообщает отраслевой портал Shopper's, заведения нашли альтернативы известному зарубежному производителю — бренду Guinness. Российские сорта якобы ничем не отличаются, уверяют участники рынка. Компания прекратила экспорт в РФ в марте 2022 года, а в июне окончательно ушла с рынка. Как рассказали опрошенные “Ъ FM” представители индустрии, главный поставщик стаута теперь — российские пивовары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Отечественная продукция была представлена в заведениях и раньше, но не пользовалась большим спросом, говорит совладелец бара Ciderella Дмитрий Щедрин:

«Все зависит от того, что считать аналогом. Если говорить про темный стаут, который по своим параметрам более или менее соответствует Guinness, то, да, наверное, удалось его заместить. Такого рода продукты присутствовали и до официального ухода иностранного бренда.

Но многие приходят за Guinness не только из-за вкуса, а, в первую очередь, из-за известной марки.

Можно ли сделать пиво лучше? Конечно. Можно ли продать его под миллион тонн в год, как это делает Guinness? Что-то сомневаюсь.

В принципе приближающиеся по качеству российские аналоги никогда не были дешевле Guinness. Зачастую они даже стоили дороже, потому что это чаще всего были крафтовые пивоварни с малыми объемами и с достаточно высокими ценами.

Если говорить про импортные напитки, то они периодически появляются на рынке. За последние полтора года их стало достаточно много, в том числе европейских. Это какие-то малые производства, которых раньше под давлением мейджоров практически не было».

Как на изменения отреагировали гости заведений? “Ъ FM” опросил московских рестораторов, и они настаивают: посетители считают, что российский стаут не уступает Guinness, а цена зачастую у такого напитка ниже — в районе 250 руб. за литр при закупке. Для сравнения — ирландский стаут стоил в два раза больше.

Совладелец пивоварни «Заговор» Александр Коробков считает, что российские компании смогли составить конкуренцию иностранным:

«В целом это удалось — есть аналоги от больших и малых компаний, в частности, стали делать напитки на азоте. Важно сохранить полный цикл, то есть пиво должно быть с азотом от разлива на заводе до разлива в баре.

Оборудование без этого простаивало бы, но эту нишу заняли, научились делать. Соответственно, в пабах, где нет Guinness, теперь разливается российский азотный стаут.

Что касается качества этого напитка, думаю, оно сопоставимо с Guinness, поскольку там несложный рецепт, вся магия в азоте. МПК сделала довольно удачный стаут. Еще есть Red Rocket в Екатеринбурге — у них тоже имеется аналогичный напиток».

Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, специального повышения цен на ирландский стаут не планируется, однако осенью бары все же могут увеличить стоимость всей пивной продукции примерно на 15%. Во многом это объясняется необходимостью закупать импортные компоненты и аппаратуру для производства.

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Мария Широкова