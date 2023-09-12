Сенаторы США потребовали расследовать отказ Маска включить Starlink у Крыма

Сенатор-демократ США от штата Массачусетс Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении SpaceX после того, как ее глава Илон Маск отклонил просьбу Украины включить спутниковый интернет Starlink в районе Крыма. Ее призыв поддержал глава комитета по делам вооруженных сил Сената демократ Джек Рид.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

«Конгрессу нужно расследовать, что произошло и есть ли у нас надлежащие инструменты для того, чтобы гарантировать, что внешнюю политику проводит правительство, а не один миллиардер»,— сказала госпожа Уоррен (цитата по Bloomberg).

Она также призвала Пентагон проверить контракты, заключенные со SpaceX. Ожидается, что господин Маск будет среди руководителей компаний технологической отрасли, которые примут участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии завтра, 13 сентября.

Господин Рид также выразил обеспокоенность ситуацией, отметив, что обычно правительства контролируют спутники, а президенты решают, что с ними делать. Он пояснил, что благодаря SpaceX «произошли положительные изменения», в том числе снизилась стоимость полетов в космос, но эта компания «не может быть последним словом, когда дело касается национальной безопасности».

В феврале SpaceX ограничила военным Украины доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. В августе CNN сообщил, что Илон Маск тайно поручил сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем Крыма в 2022 году, чтобы сорвать атаки украинских военных на российский военно-морской флот. Господин Маск заявил, что система там не работала, но подтвердил, что ее просили включить, а он отказался это делать. Он подчеркнул, что не считает себя изменником из-за этого поступка.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер